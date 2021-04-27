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【滙豐HSBC】滙豐邵偉信：利率近觸底　未來數季難見大額回撥

股市 15:18 2021/04/27

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HSBC滙豐 （00005） 第一季業績遠勝市場預期，績後股價即彈升2%。滙豐集團財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）在電話會議上形容，滙豐第一季業績強勁，並預期利率已接近觸底，配合中單位數貸款增長，相信可以支持淨利息收入回升。他又坦言，未來數季未必可以再如上季般出現回撥。

滙豐上季稅前溢利按年升8成遠勝預期　午後股價彈逾2%｜詳見【下一頁】

滙豐第一季淨息差按季持平。邵偉信指，季內HIBOR進一步下行，但他相信已跌至近底部水平，配合貸款需求增長，相信可以推升淨利息收入增長。至於季內的大額回撥能否持續，他坦言未來數季未必可以持續。

邵偉信解釋，上季錄得回撥主要反映環球經濟前景好轉，而且季內的第三階段減值損失「異常地低」，因而導致季度表現較特別。

滙豐香港區列帳稅前溢利倒退34%　淨利息收入大跌｜詳見【下一頁】

滙豐8月將決定是否宣派一次股息。邵偉信指，目前與按英國監管機構要求進行壓力測試，待測試結果、次季經濟等發展，將會有更清晰結果，強調集團有足夠資金分發股息。

滙豐早前將4名主管由倫敦調駐香港，就有意見指滙豐此舉或用作安撫要求遷冊的投資者。集團行政總製祈耀年（Noel Quinn）回應時斷言否認，重申高層調遷純粹是想更接近可以帶來更多機遇及增長的市場，他又指內部普遍對調遷感到滿意（pleased）。

滙豐敲定4名主管由倫敦改駐香港｜詳見【下一頁】

相關文章：

【滙豐HSBC】滙豐：持續監察香港局勢發展　地緣政治形勢緊張對集團及客戶造成潛在後果

【滙豐HSBC】滙豐大班棄私人辦公室後新office曝光　改坐開放式樓層睇齊普通員工

 

記者：趙穎妍

港股 業績公布 本地銀行股 經濟 英國 香港 倫敦 滙豐控股（00005）
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