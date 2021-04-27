  • 23°C
香港時間 : 2021427日 (二) 15:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滙豐HSBC】滙豐邵偉信：利率近觸底　料未來數季難見大額回撥

股市 15:18 2021/04/27

分享：

HSBC滙豐 （00005） 第一季業績遠勝市場預期，績後股價即彈升2%。滙豐集團財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）在電話會議上形容，滙豐第一季業績強勁，並預期利率已接近觸底，配合中單位數貸款增長，相信可以支持淨利息收入回升。他又坦言，未來數季未必可以再如上季般出現回撥。

滙豐上季稅前溢利按年升8成遠勝預期　午後股價彈逾2%｜詳見【下一頁】

滙豐第一季淨息差按季持平。邵偉信指，季內HIBOR進一步下行，但他相信已跌至近底部水平，配合貸款需求增長，相信可以推升淨利息收入增長。至於季內的大額回撥能否持續，他坦言未來數季未必可以持續。

邵偉信解釋，上季錄得回撥主要反映環球經濟前景好轉，而且季內的第三階段減值損失「異常地低」，因而導致季度表現較特別。

滙豐香港區列帳稅前溢利倒退34%　淨利息收入大跌｜詳見【下一頁】

滙豐8月將決定是否宣派一次股息。邵偉信指，目前與按英國監管機構要求進行壓力測試，待測試結果、次季經濟等發展，將會有更清晰結果，強調集團有足夠資金分發股息。

滙豐早前將4名主管由倫敦調駐香港，就有意見指滙豐此舉或用作安撫要求遷冊的投資者。集團行政總製祈耀年（Noel Quinn）回應時斷言否認，重申高層調遷純粹是想更接近可以帶來更多機遇及增長的市場，他又指內部普遍對調遷感到滿意（pleased）。

滙豐敲定4名主管由倫敦改駐香港｜詳見【下一頁】

集團早前表明未來擬減少40%辦公室面積，而英國總行已率先將行政人員樓層取消。被問到香港會否有相應措施，祈耀年指其他地區並非一定要跟隨總部決定，而需視乎各地的特定情況而定。

相關文章：

【滙豐HSBC】滙豐：持續監察香港局勢發展　地緣政治形勢緊張對集團及客戶造成潛在後果

【滙豐HSBC】滙豐大班棄私人辦公室後新office曝光　改坐開放式樓層睇齊普通員工

 

記者：趙穎妍

港股 業績公布 本地銀行股 經濟 英國 香港 倫敦 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【港股市況】恒生指數尾市跌約80點　滙豐績後升逾1%、美團升逾2%（不斷更新）

下一篇文章

【大灣區】畢馬威：7成中港受訪者認為大灣區工作機會吸引
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東物流爭本周上市聆訊料集資300億元 連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流爭本周上市聆訊料集資300億元 連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【美團壟斷】市監局立案調查美團「二選一」等涉嫌壟斷行為　美團股價跌轉升、大摩不意外不改看好（第三版）
【美團壟斷】市監局立案調查美團「二選一」等涉嫌壟斷行為　美團股價跌轉升、大摩不意外不改看好（第三版）
郭老太鄺肖卿被誤傳與2.5億電話騙案有關 　新地澄清﹕純屬虛構捏造
郭老太鄺肖卿被誤傳與2.5億電話騙案有關 　新地澄清﹕純屬虛構捏造
【特斯拉業績】Tesla沽一成比特幣被批推高散貨　馬斯克：自己沒有出售比特幣（第二版）
【特斯拉業績】Tesla沽一成比特幣被批推高散貨　馬斯克：自己沒有出售比特幣（第二版）
【旅遊氣泡】星港旅遊氣泡5月26日啟動　港人需接種兩劑疫苗14天後才可起行、星旅客無需接種（附短片）
【旅遊氣泡】星港旅遊氣泡5月26日啟動　港人需接種兩劑疫苗14天後才可起行、星旅客無需接種（附短片）
【恒指夜期+ADR】美團ADR收市低港4%　滙豐ADR高港1%　夜期僅跌45點　北水吸20億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美團ADR收市低港4%　滙豐ADR高港1%　夜期僅跌45點　北水吸20億（不斷更新）