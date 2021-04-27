【滙豐HSBC】滙豐邵偉信：利率近觸底　料未來數季難見大額回撥

HSBC滙豐 （00005） 第一季業績遠勝市場預期，績後股價即彈升2%。滙豐集團財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）在電話會議上形容，滙豐第一季業績強勁，並預期利率已接近觸底，配合中單位數貸款增長，相信可以支持淨利息收入回升。他又坦言，未來數季未必可以再如上季般出現回撥。

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滙豐第一季淨息差按季持平。邵偉信指，季內HIBOR進一步下行，但他相信已跌至近底部水平，配合貸款需求增長，相信可以推升淨利息收入增長。至於季內的大額回撥能否持續，他坦言未來數季未必可以持續。

邵偉信解釋，上季錄得回撥主要反映環球經濟前景好轉，而且季內的第三階段減值損失「異常地低」，因而導致季度表現較特別。

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滙豐8月將決定是否宣派一次股息。邵偉信指，目前與按英國監管機構要求進行壓力測試，待測試結果、次季經濟等發展，將會有更清晰結果，強調集團有足夠資金分發股息。

滙豐早前將4名主管由倫敦調駐香港，就有意見指滙豐此舉或用作安撫要求遷冊的投資者。集團行政總製祈耀年（Noel Quinn）回應時斷言否認，重申高層調遷純粹是想更接近可以帶來更多機遇及增長的市場，他又指內部普遍對調遷感到滿意（pleased）。

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集團早前表明未來擬減少40%辦公室面積，而英國總行已率先將行政人員樓層取消。被問到香港會否有相應措施，祈耀年指其他地區並非一定要跟隨總部決定，而需視乎各地的特定情況而定。

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記者：趙穎妍