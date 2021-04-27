【大行點睇】大和重申友邦「買入」評級 料首季內地新業務價值增長勝同業

友邦保險（01299）將於5月公布首季營運數字，大和發表研究報告指，料友邦首季新業務價值按實際匯率（AER）計按年增長15%，以固定匯率（CER）計將上升9%，較今年首兩個月有所放緩。該行料，友邦中國業務表現優於同業競爭對手，預計其新業務價值將上升30%，因此重申對其「買入」投資評級，目標價由125元上調至128元。



該行表示，內地繼續為友邦最大的新業務價值貢獻市場，與去年相比，公司提早啟動準備、重大疾病產品升級，以及更高的代理商激勵措施，因此預計公司將持續於地域擴張，並持續帶來新業務，料天津和石家莊地區將在今年開始帶來新業務價值貢獻。

大行對友邦保險最新投資評級及目標價﹕

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香港業務方面，該行料香港新業務價值在低基數影響下，今年首季可錄得雙位數增長，因此上調對其2021至2023年盈利預測分別0.6%、2.3%及5.3%。

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記者：郭秀慧