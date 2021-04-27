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【香港出口】3月出口貨值按年升26.4%　出口至台灣印度升幅顯著

商業 16:34 2021/04/27

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政府統計處發表的對外商品貿易統計數字顯示，3月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升26.4%和21.7%；出口貨值勝市場預期的升15.8%。 

【香港出口】港2月出口貨量升近3成　業界指受惠內地出口強勁
　
3月份商品整體出口貨值為4,091億元，按年上升26.4%；進口貨值為4,361億元，按年升21.7%。３月份錄得有形貿易逆差270億元，相等於商品進口貨值的6.2%。第一季的商品整體出口貨值則比去年同期上升33.2%，進口貨值上升25.6%；一季錄得有形貿易逆差670億元，相等於商品進口貨值的5.7%。
 
3月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升27.9%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣（升51.0%）、印度（升39.2%）、中國內地（升31.3%）和韓國（升29.2%）。另一方面，輸往新加坡（跌15.7%）和日本（跌15.0%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

按主要貨品類別分析，３月份與去年同月比較，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」升38.6%、「非金屬礦物製品」升113.2%、「辦公室機器和自動資料處理儀器」升18.2%和「通訊、錄音及音響設備和儀器」升11.3%。然而，「動力產生機械及儀器」的整體出口貨值則跌33.4%。

首季貿易總額破2018年高位紀錄

政府發言人表示，受全球需求顯著反彈所支持，３月份商品出口貨值按年繼續強勁增長。輸往多個主要市場（尤其是內地）的出口錄得顯著升幅。３月份商品貿易總額達到8,452億元，是近４個月來第三次超過8,000億元水平。第一季合計，商品貿易總額較2018年創下的第一季高位超出13.2%。
 
發言人又指，由內地及美國帶動的全球經濟復甦，應在未來一段時間繼續支持香港的出口表現。然而，疫情發展及包括中美關係和地緣政治緊張局勢等其他風險因素值得關注。

【香港出口】港2月出口貨值增長30.4%　升幅勝市場預期

【物流亂局】蘇彝士運河擠塞1個月後　船運價格再創新高最少升10%

責任編輯：蘇穎琪

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