【遙距工作】theDesk夥港產App「Flow」推出新預付方案　企業員工隨時預訂工作空間

新冠肺炎疫情改變不少企業的工作模式， 遙距工作亦因而越趨普及。共享工作空間theDesk與酒店、共享空間預訂App「Flow」合作，推出靈活工作空間解決方案「theDeskFLEX」。

【在家工作】遙距工作影響員工歸屬感 新員工入職後未曾回過公司

「theDeskFLEX」是以信用形式（credit-based）的預付方案，theDesk在Flow的技術支援下 ，可以讓參與計劃的企業更靈活地實踐其彈性工作計畫，包括在網上平台制定適合其業務的辦公計劃，安排合適的工作空間予團隊。同時亦可透過即時數據了解員工使用情況，以評估措施之有效性。而企業客戶的員工可隨時隨地，在App內預訂及使用theDesk位於各區的工作空間、會議設施及設備。

▲ 管理員亦可在指定版面輕鬆管理所有員工帳戶及其個人用量紀錄、查閱餘額等。

theDesk行政總裁及聯合創辦人許飈認為，去中心化和遙距工作將會是未來兩大發展趨勢，大中小企業必需重新審視及改善現時的架構及經營模式，令其業務更有韌性及彈性去面對不穩定的經濟氣候。Flow營運總監及聯合創辦人黎志德則指，發現愈來愈多大中小企業開始採用更靈活的空間選擇。他期望Flow的技術可以為每個用戶從搜索、預訂至使用的過程中帶來無縫的體驗。

【回港易】廠商會冀政府推「商務氣泡」 助港商免檢疫返內地廠房

【翡翠商機】翡翠升值潛能強 收藏家追捧「尖貨」疫下有價有市

責任編輯：葉泳珊