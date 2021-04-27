  • 23°C
香港時間 : 2021427日 (二) 15:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遙距工作】theDesk夥港產App「Flow」推出新預付方案　企業員工隨時預訂工作空間

商業 14:50 2021/04/27

分享：

新冠肺炎疫情改變不少企業的工作模式， 遙距工作亦因而越趨普及。共享工作空間theDesk與酒店、共享空間預訂App「Flow」合作，推出靈活工作空間解決方案「theDeskFLEX」。

【在家工作】遙距工作影響員工歸屬感　新員工入職後未曾回過公司

「theDeskFLEX」是以信用形式（credit-based）的預付方案，theDesk在Flow的技術支援下 ，可以讓參與計劃的企業更靈活地實踐其彈性工作計畫，包括在網上平台制定適合其業務的辦公計劃，安排合適的工作空間予團隊。同時亦可透過即時數據了解員工使用情況，以評估措施之有效性。而企業客戶的員工可隨時隨地，在App內預訂及使用theDesk位於各區的工作空間、會議設施及設備。

管理員亦可在指定版面輕鬆管理所有員工帳戶及其個人用量紀錄、查閱餘額等。

theDesk行政總裁及聯合創辦人許飈認為，去中心化和遙距工作將會是未來兩大發展趨勢，大中小企業必需重新審視及改善現時的架構及經營模式，令其業務更有韌性及彈性去面對不穩定的經濟氣候。Flow營運總監及聯合創辦人黎志德則指，發現愈來愈多大中小企業開始採用更靈活的空間選擇。他期望Flow的技術可以為每個用戶從搜索、預訂至使用的過程中帶來無縫的體驗。

【回港易】廠商會冀政府推「商務氣泡」　助港商免檢疫返內地廠房

【翡翠商機】翡翠升值潛能強　收藏家追捧「尖貨」疫下有價有市

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【在家工作】遙距工作影響員工歸屬感　新員工入職後未曾回過公司
今日
【在家工作】遙距工作影響員工歸屬感　新員工入職後未曾回過公司
【回港易】廠商會冀政府推「商務氣泡」　助港商免檢疫返內地廠房
今日
【回港易】廠商會冀政府推「商務氣泡」　助港商免檢疫返內地廠房
【商場活動】T.O.P商場以塗鴉藝術為題　展現塗鴉視覺體驗及活動
2021/04/26
【商場活動】T.O.P商場以塗鴉藝術為題　展現塗鴉視覺體驗及活動
【消費優惠】MOKO新世紀廣場推購物祭　母親節精選美妝時裝低至3折
今日
【消費優惠】MOKO新世紀廣場推購物祭　母親節精選美妝時裝低至3折
新冠肺炎 彈性工作 新冠肺炎疫情 疫情 經濟 肺炎 酒店 行政

上一篇文章

【2021薪酬趨勢】疫下過半高管受訪者遭凍薪　料2021年薪酬續持平

下一篇文章

【在家工作】遙距工作影響員工歸屬感　新員工入職後未曾回過公司
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【回港易】計劃擴展至全國省市返港免檢疫14天　商會：有利業務往來
【回港易】計劃擴展至全國省市返港免檢疫14天　商會：有利業務往來
【限聚令放寬】酒吧符條件可重開　業界：如何叫顧客接種疫苗？
【限聚令放寬】酒吧符條件可重開　業界：如何叫顧客接種疫苗？
【旅遊氣泡】香港新加坡旅遊氣泡5月26日啓航　要接種兩劑疫苗　出發前14天無外遊不包隔離期
【旅遊氣泡】香港新加坡旅遊氣泡5月26日啓航　要接種兩劑疫苗　出發前14天無外遊不包隔離期
【旅遊氣泡】港星旅遊氣泡5月26日啓航　旅行社：今早有客查詢旅行團
【旅遊氣泡】港星旅遊氣泡5月26日啓航　旅行社：今早有客查詢旅行團
【旅遊氣泡】港星旅遊氣泡5月26日啓航　新加坡旅遊局推薦全新景點
【旅遊氣泡】港星旅遊氣泡5月26日啓航　新加坡旅遊局推薦全新景點
【網上展覽】「我們的．藝術館」下月舉行　AR應用程式介紹展品（多圖）
【網上展覽】「我們的．藝術館」下月舉行　AR應用程式介紹展品（多圖）