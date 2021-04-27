佔地增至2.45萬平方米 機管局與香港商用航空中心簽署4億擴建項目

機場管理局今日（27日）宣布，和香港商用航空中心合作，推展總值4億元的公務飛機服務設施擴建項目。

香港商航空中心現時佔地1.6萬平方米，待擴建項目完成後佔地將增加50%至2.45萬平方米。香港商用航空中心的商用客運大樓面積將擴大四倍至 4 800平方米，並將增建新大樓以提供更多顧客設施，其中包括提升海關、出入境及檢疫設施，以及在停機坪興建供旅客使用的蓋蓬。旅客休息室、機組人員設施及貴賓室等其他現有設施亦將會進行優化工程。待擴建項目於 2025 年完成後，香港商用航空中心可處理的年公務飛機起降量將增加一倍。

機管局主席蘇澤光表示：「香港國際機場具備優越的地理位置及航空網絡，讓商務行政人員可在五小時內飛抵主要亞洲市場。香港商用航空中心擴建計劃將有助進一步吸引環球商業機構在香港設立地區總部及辦事處。」

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責任編輯：潘曉豐