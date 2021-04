南韓尹汝貞奪奧斯卡最佳女配 幽默得獎感言笑爆全場

奧斯卡2021頒獎典禮結束,南韓國寳級女演員尹汝貞憑著講述美國韓裔家庭電影《農情家園》,勇奪奧斯卡最佳女配角。尹汝貞於奧斯卡頒獎典禮上的發言妙語連珠,發表得獎感言時的言論更引來全場爆笑。

73歲的尹汝貞憑著《農情家園》,成為首個獲得奧斯卡個人獎項的南韓演員。雖然已年逾七旬,但尹汝貞仍相當有幽默感,以下為她出席奧斯卡頒獎典禮時的幽默語錄:

尹汝貞的最佳女配角獎項,是由荷里活巨星畢彼特(Brad Pitt)頒發。尹汝貞發表得獎感言時,一開始對能見到畢彼特表現非常興奮。

尹汝貞更向有份投資《農情家園》的畢彼特表示:

很高興認識你。我們在拍攝時你在哪裡?很榮幸能和你見面。

(Nice to meet you. Where were you when we were filming in person? It’s an honor to meet you.)