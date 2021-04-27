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南韓尹汝貞奪奧斯卡最佳女配 幽默得獎感言笑爆全場

環球社會熱點 14:43 2021/04/27

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南韓國寳級女演員尹汝貞憑著講述美國韓裔家庭電影《農情家園》，勇奪奧斯卡最佳女配角。

奧斯卡2021頒獎典禮結束，南韓國寳級女演員尹汝貞憑著講述美國韓裔家庭電影《農情家園》，勇奪奧斯卡最佳女配角。尹汝貞於奧斯卡頒獎典禮上的發言妙語連珠，發表得獎感言時的言論更引來全場爆笑。

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73歲的尹汝貞憑著《農情家園》，成為首個獲得奧斯卡個人獎項的南韓演員。雖然已年逾七旬，但尹汝貞仍相當有幽默感，以下為她出席奧斯卡頒獎典禮時的幽默語錄：

  • 化身畢彼特粉絲

尹汝貞的最佳女配角獎項，是由荷里活巨星畢彼特（Brad Pitt）頒發。尹汝貞發表得獎感言時，一開始對能見到畢彼特表現非常興奮。

尹汝貞更向有份投資《農情家園》的畢彼特表示：

很高興認識你。我們在拍攝時你在哪裡？很榮幸能和你見面。

（Nice to meet you. Where were you when we were filming in person? It’s an honor to meet you.）

  • 「原諒」大家讀錯自己個名

尹汝貞表示由於自己來自南韓，名字的英文發音應該是「Yuh-Jung Youn」，不少外國人都會將她的英文名讀成「Yo Yo」或者「You-jung」。

但獲獎的尹汝貞心情不錯，更宣布不會和讀錯的人計較，並表示：「但你們今晚都獲得原諒。」（but tonight you are all forgiven.）

  • 多謝兩個仔慫恿自己工作

除了多謝導演及工作團隊外，不少演員獲獎時都要致謝家人。而尹汝貞的致謝方式就與別不同，她感謝兩個兒子一直叫她外出工作，更表示是兩個兒子努力推動她，才讓她有機會獲獎。

責任編輯：鄭錦玲

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