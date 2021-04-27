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【三星摺機】健康監測新專利曝光　摺芒可量度血壓及疲倦程度

科技 14:45 2021/04/27

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外電日前報道，三星（Samsung）最近還申請了相關的新專利，在摺機系列上加入健康監測功能。

近年可穿戴裝置或手機都加入健康監測功能如心率、血氧，據外電日前報道，三星（Samsung）最近還申請了相關的新專利，在摺機系列上加入測量健康數據技術，包括量度血壓功能。

報道指，該三星新專利主要在摺屏中加入光源感應器及壓力感應器，其中以向內摺設計的Galaxy Z Fold2為例，用戶只要將手指放到屏幕中間，手機就會同步偵測兩種感測器，再配合演算法測量到血壓、血管硬化程度、壓力指數、疲倦程度等健康數據。專利文件還提到，用戶可以手掌托著微微屈曲的摺機，利用機側的感應器去測量用戶身體狀況。

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該專利在去年4月向世界知識產權組織，以及美國專利及商標局作出申請，在今年3月25日獲批。雖然暫時未知有關的專利技術成品將在何時公開面世，不過往往涉及監測用戶健康數據的技術，都需要進行臨床研究及取得認證才可，所以估計還需要一段時間才有望見到正式推出。

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責任編輯：張寶燕

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