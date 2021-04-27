▲ 【旅遊氣泡】富瑞：國泰航空在港星往來航線市佔率跌至19% 旅遊氣泡短期料擴至其他國家

香港及新加坡旅遊氣泡將於5月26日重啟，券商富瑞認為，國泰航空 （00293） 首季客運量按年大跌98%，雖然港星旅遊氣泡初期每日只有一班航班往來，但消息對國泰航空仍屬正面，預期旅遊氣泡短期可擴大至其他國家，看好國泰航空下半年客運量復甦，目標價維持8.6元，評級「買入」。

國泰指星港旅遊氣泡由接種疫苗機組人員執勤，詳見【下一頁】

富瑞指，旅遊氣泡於去年11月叫停，但今次重啟後的基本要求，與去年相若，只新增設數項要求，包括香港居民出發前14天必須完成接種兩劑疫苗，到達新加坡後必須下載「合力追蹤（TraceTogether）」，新加坡旅客則要下載「安心出行」等。

根據JefData數據，新加坡航空在香港往來新加坡航線上的市場佔有率達51%，而國泰航空的市佔率則由2019年的44%，跌至今年首季的19%。

邱騰華稱旅遊氣泡商議不包括台灣【下一頁】

富瑞稱，貨物及郵件運載率預期會繼續上升，因環球貨運產能持續受到航班減少所影響。貨運作國泰2019及2020年收入約59%及22%。

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編輯：陳韻妍