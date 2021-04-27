【大灣區】畢馬威：7成中港受訪者認為大灣區工作機會吸引

▲ 圖左起：畢馬威中國個人服務主管合夥人施禮信、畢馬威中國行政人員招聘服務總監許秀芝

畢馬威調查顯示，70%的受訪者來自香港及內地認為大灣區工作機會吸引，又料地產及金融服務業的招聘人數料將主導香港人力市場。

畢馬威發表《2021年香港高官人員薪酬展望》報告指出，受訪者遷移至大灣區其他城市工作主要因事業和行業前景、交通便利和獲得更廣的工作視野非金錢因素。當中，超過6成的受訪者認為，創新及科技行業造就最多就業機會，其次為金融服務（37%）及專業及諮詢服務（33%）。

香港就業方面，報告認為地產業帶動樂觀情緒復甦，超過3成的受訪者預期，今年會增加人手。金融服務業預期今年人手淨增長按年增至17%；零售業方面則預料由去年淨減少26%收窄至13%淨減少。

薪酬方面，不夠一半的受訪者（43%）預計將獲加薪，去年則有60%的受訪者抱有類似期望。花紅方面，2021年内獲發的2020工作年度花紅的預期亦見保守，超過7成的受訪者預計花紅會與上年相約或減少。

是次調查合共訪問702名企業管理人員的意見，其中549名受訪者在香港工作或居住。

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記者：謝卓榮