  • 23°C
香港時間 : 2021427日 (二) 15:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣區】畢馬威：7成中港受訪者認為大灣區工作機會吸引

宏觀解讀 14:40 2021/04/27

分享：

圖左起：畢馬威中國個人服務主管合夥人施禮信、畢馬威中國行政人員招聘服務總監許秀芝

畢馬威調查顯示，70%的受訪者來自香港及內地認為大灣區工作機會吸引，又料地產及金融服務業的招聘人數料將主導香港人力市場。

畢馬威發表《2021年香港高官人員薪酬展望》報告指出，受訪者遷移至大灣區其他城市工作主要因事業和行業前景、交通便利和獲得更廣的工作視野非金錢因素。當中，超過6成的受訪者認為，創新及科技行業造就最多就業機會，其次為金融服務（37%）及專業及諮詢服務（33%）。

香港就業方面，報告認為地產業帶動樂觀情緒復甦，超過3成的受訪者預期，今年會增加人手。金融服務業預期今年人手淨增長按年增至17%；零售業方面則預料由去年淨減少26%收窄至13%淨減少。

薪酬方面，不夠一半的受訪者（43%）預計將獲加薪，去年則有60%的受訪者抱有類似期望。花紅方面，2021年内獲發的2020工作年度花紅的預期亦見保守，超過7成的受訪者預計花紅會與上年相約或減少。

是次調查合共訪問702名企業管理人員的意見，其中549名受訪者在香港工作或居住。

相關文章：【大灣區】滙豐強攻大灣區個人企業雙綫發展　看好財富管理需求勁

【花旗招聘】花旗擬今年在港多聘1500名員工　爭大灣區機會

記者：謝卓榮

就業 經濟 大灣區

上一篇文章

【滙豐HSBC】滙豐邵偉信：利率近觸底　料未來數季難見大額回撥

下一篇文章

【旅遊氣泡】富瑞：國泰航空在港星往來航線市佔率跌至19%　旅遊氣泡短期料擴至其他國家
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東物流爭本周上市聆訊料集資300億元 連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流爭本周上市聆訊料集資300億元 連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【美團壟斷】市監局立案調查美團「二選一」等涉嫌壟斷行為　美團股價跌轉升、大摩不意外不改看好（第三版）
【美團壟斷】市監局立案調查美團「二選一」等涉嫌壟斷行為　美團股價跌轉升、大摩不意外不改看好（第三版）
郭老太鄺肖卿被誤傳與2.5億電話騙案有關 　新地澄清﹕純屬虛構捏造
郭老太鄺肖卿被誤傳與2.5億電話騙案有關 　新地澄清﹕純屬虛構捏造
【特斯拉業績】Tesla沽一成比特幣被批推高散貨　馬斯克：自己沒有出售比特幣（第二版）
【特斯拉業績】Tesla沽一成比特幣被批推高散貨　馬斯克：自己沒有出售比特幣（第二版）
【旅遊氣泡】星港旅遊氣泡5月26日啟動　港人需接種兩劑疫苗14天後才可起行、星旅客無需接種（附短片）
【旅遊氣泡】星港旅遊氣泡5月26日啟動　港人需接種兩劑疫苗14天後才可起行、星旅客無需接種（附短片）
【恒指夜期+ADR】美團ADR收市低港4%　滙豐ADR高港1%　夜期僅跌45點　北水吸20億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美團ADR收市低港4%　滙豐ADR高港1%　夜期僅跌45點　北水吸20億（不斷更新）