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【強制檢疫】港府強檢半山豪宅引挑戰　發律師信要求解釋法例基礎、稱考慮申請人身保護令

Hot Talk 14:21 2021/04/27

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港府強檢半山豪宅引挑戰　發律師信要求解釋法例基礎、稱考慮申請人身保護令

政府強制檢疫措施受富豪挑戰，港島半山堅尼地道8號Kennedy Terrace四個樓層的住戶近日發出律師信， 要求衞生防護中心解釋進行21日強制檢疫法律基礎， 否則會將強制檢疫視為非法禁錮 ，並聲言考慮向高院申請緊急人身保護令，要求法庭頒令立即「釋放」住戶。東亞銀行 （00023） 聯席行政總裁李民斌亦為該廈住戶，東亞銀行發言人周日（25日）證實，李民斌已按當局要求檢疫及檢測 。

食衞局下午3時交代社交距離措施最新安排 酒吧有望重開，可見【下一頁】

事緣一名38歲菲律賓來港女傭本月初在西營盤華美達酒店完成21日隔離後，搬進僱主位於港島半山堅尼地道8號Kennedy Terrace之單位一周後才確診。樣本驗出N501Y變種病毒。鑑於N501Y變種病毒株的傳染性較高，衞生防護中心將該廈沒有病徵的住戶送往檢疫中心進行21日的強制檢疫。。

不過，此舉卻引來部分住戶不滿，來自其中四個樓層（21/22樓及25/26樓）的住戶近日發出律師信，要求衞生防護中心解釋強制檢疫法律基礎，促署方要在24日晚上10時前提交相關資料，否則會將強制檢疫視為非法禁錮，並考慮向高等法院申請緊急人身保護令，要求法庭頒令立即釋放相關住戶。

衞生署確認，已收到有關受檢疫人士委託律師致署方的信件，現正在處理中，有需要時會徵詢律政司法律意見。

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