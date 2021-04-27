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【美團二選一】美團受查反升近5%　一文看清大行分析美團罰款多少、最新目標價

新經濟追蹤 14:15 2021/04/27

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一文看清大行分析美團罰款多少、最新目標價

美團 （03690） 因涉嫌「二選一」壟斷行為，遭內地市監局調查。美團今早股價開跌2%，但美團股價迅速逆轉，午後升幅一度近5%，高見319元，成交已逾100億元。普遍大行認為，以阿里巴巴罰款相當於年度境內收入4%，美團即使受到同等罰款額，對於剛剛完成集資的美團只屬輕微影響，也被市場視為掃除不明朗因素，但券商野村對事件依然感意外。本文整合主要投行最新分析美團二選一受查事件的內容。

美團股債集資777億元 港股歷來最大規模配股集資、CB換股價溢價近5成，可見【下一頁】（附短片）

大摩：不應視為意外

大摩直言，美團和阿里巴巴「餓了麼」競爭的主戰場正是爭取商戶提供獨家服務，在阿里巴巴捲二選一調查後，美團受查不應被視為意外。大摩以阿里巴巴罰款比例推算，美團罰款或達46億元人民幣或7億美元，相當於美團配股100億美元後的現金水平約4%，或最新市值0.3%。

大摩預期，阿里巴巴案例在前，美團受查時間或更短，可掃除外界對美團的監管不明朗憂慮。

大摩予美團「增持」評級，目標價420元。

高盛：對罰款額無看法　買入評級無影響

高盛不願預測美團潛在罰款額，僅指出市監局最高罰款額相當於年度收入的10%，而美團2019年、20年收入分別為975億元至1150億元人民幣。換言之，美團最高罰款規模約115億元人民幣。

高盛因應美團在外賣、本地服務的領導地位，以及在社區團購等新興電商發展模式，續予美團「買入」評級，12個月目標價396港元。

野村：對受查感意外

野村則坦言對消息感意外，因美團等科網平台於月中才向市監局提交承諾書，在數據使用和潛在壟斷行為加強自律，並以30日為期作自我監督，未料在此期間，市監局依然出手，反映反壟斷執法標準較想像更緊。

野村同樣以美團受罰比例作推算，料美團或受罰46億元人民幣，約相當於美團淨現金約4%，對美團現時營運影響有限，因「二選一」主要是外賣服務早期競爭的行動，現時美團已有很強市場地位、客戶忠誠度，令其無須二選一突圍而出。

野村予美團「買入」評級，目標價404元。

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編輯：麥德銘

港股 美團點評 美團－W（03690） 目標價 買入 阿里巴巴 反壟斷

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