【新股IPO】新希望服務3658明日招股　一手入場費4747元

新希望服務 （新上市編號：03658） 於明日（11日）起至5月14日招股，新希望服務計劃發售2億股，招股價介乎3.8元至4.7元，集資最多9.4億元，一手（1000股）入場費4747元，獨家保薦人為農銀。

公司是次引入多名基石投資者，當中包括小米 （01810） 、貝殼、復星 （06650） 、中國四川國際投資、東方雨虹等共6名基石投資者，合共認購4940萬美元（約3.85億港元）。

新希望服務為內地民生服務運營商，業務圍繞物業管理服務、非業主增值服務、 商業運營服務及生活服務。截至2020年9月30日，公司管理55個項目，在管總樓面面積約為780萬平方米。

截至去年全年，公司收入按年增54.7%至5.88億元（人民幣，下同）；應佔溢利按年增71.4%至1.09億元。公司負債對資產比率達75.4%。

公司集資所得主要用於戰略收購及投資；升級信息系統及設備；人才招募及團隊建設；及營運資金及一般企業用途。

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記者：謝卓榮