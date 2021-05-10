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【新股IPO】新希望服務3658今起招股　一手入場費4747元

新股IPO 17:25 2021/05/10

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新希望服務 （新上市編號：03658） 於周二（11日）起至周五（14日）招股，新希望服務計劃發售2億股，招股價介乎3.8元至4.7元，集資最多9.4億元，一手（1000股）入場費4747元，獨家保薦人為農銀。新希望服務預料於5月25日掛牌。

看圖了解招股詳情

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公司是次引入六名基石投資者，合共認購4940萬美元（約3.85億港元）。當中包括：

  • 貝殼找房（美：BEKE）間接全資附屬公司海王星認購9700萬元人民幣
  • 小米 （01810） 旗下的全資附屬公司Green Better認購3880萬港元
  • 復星國際 （00656） 香港註冊成立的的鼎睿再保險（Peak Re）認購500萬美元
  • 中國四川國內投資旗下的CSIIL認購775萬港元
  • 深圳凱爾漢湘實業的全資附屬公司Keltic認購6000萬元人民幣
  • Golden Star認購500萬美元。

首席執行官兼總經理陳靜認為，併購投資是公司業務規模快速增長的必要手段，目前將視圍繞公司城市地點、具高物管費的醫療、學校及中高端住宅等業態為收購對象。同時，亦會通過市場拓展及內生增長來擴大規模。

新希望服務為內地民生服務運營商，業務圍繞物業管理服務、非業主增值服務、 商業運營服務及生活服務。截至2020年9月30日，公司管理55個項目，在管總樓面面積約為780萬平方米。

截至去年全年，公司收入按年增54.7%至5.88億元（人民幣，下同）；應佔溢利按年增71.4%至1.09億元。公司負債對資產比率達75.4%。

公司集資所得70%用於戰略收購及投資；15%用於升級信息系統及設備；5%人才招募及團隊建設；10%營運資金及一般企業用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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記者：謝卓榮

港股 貝殼找房（美：Beke） 物業管理 小米 復星國際（00656） 集資 IPO
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