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【消費優惠】MOKO新世紀廣場推購物祭　母親節精選美妝時裝低至3折

商業 13:51 2021/04/27

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MOKO新世紀廣場由5月1日至6月2日呈獻「MOKO旺角購物祭」，推出4大消費禮遇。（MOKO提供圖片）

臨近母親節，MOKO新世紀廣場由5月1日至6月2日呈獻「MOKO旺角購物祭」，推出4大消費禮遇，包括：(1)「逢週一必搶快閃券」、(2)「低至3折精選產品」、(3)「多買多送」消費禮遇，以及(4)「愈食愈賞」滋味禮遇，涵蓋美妝、潮流時裝、户外運動、親子童裝及美食佳餚等，3周年最高回贈推廣活動送出近3百萬元的獎賞優惠。

【消費優惠】一田網店購物優惠開鑼　有逾1,500款優惠貨品

【消費優惠】新城市廣場感謝祭　品牌低至13折兼享50%消費回贈

「逢週一必搶快閃券」活動於5月連續4個星期一，送出共8,000份涵蓋不同類別電子購物贈券，最高換領總值HK$500。同時，各週末特設相應主題優惠，推出低至3折精選產品，當中母親節禮物優惠包括：51折購入Estée Lauder護膚套裝、55折起添置OTO按摩產品、5折Sinéquanone春夏連身裙及3折即可入手Lee女裝Shirt等。The Point會員換購「快閃券」後更可享盡折上折。

「多買多送」消費越多回贈越高，The Point會員即日以電子貨幣消費滿指定金額，最高可獲高達HK$550無條款新地商場贈券及MOKO電子購物贈券，贈券更可與商户優惠同步使用。

商場亦推出「愈食愈賞」滋味禮遇，於指定食肆即日以電子消費滿指定金額，即送MOKO餐飲贈券，最高可享50%回贈，由5月3日至7日於下午5時後預早慶祝母親節，額外獲HK$50指定商户贈券。優惠餐廳包括：念川居、Greyhound Café、翡翠拉麵小籠包、Outback Steakhouse等。

【消費優惠】MegaBox推1折激安感謝祭　料人流及營業額較平日增1成

責任編輯：朱悅瀅

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