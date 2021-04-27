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【奧斯卡2021】收視插水創歷史新低 同無大片有關？

環球社會熱點 13:53 2021/04/27

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2021年第93屆奧斯卡頒獎典禮周一落幕，華裔女導演趙婷主導的《浪跡天地》（Nomadland）勇奪3大獎，成為大贏家。今年奧斯卡不乏話題，但收視差強人意，打破史上最低紀錄。有分析認為，收視插水可能與今年無大製作電影參與有關。

【奧斯卡2021】最多元的一年 行內女性及有色人種崛起 【下一頁】

今屆奧斯卡頒獎禮平均視為980萬人，遠遜去屆的2,360萬人，收視大跌58%，創下節目最低收視紀錄。不過，今年幾大頒獎典禮收視同告插水，奧斯卡收視下跌並非罕見。

其實，今年奧斯卡不論得獎者或候選人都充滿話題，包括趙婷成為首位華裔女性奪得最佳導演﹑Marvel超級英雄電影《黑豹》（Black Panther）男主角﹑已故男星查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）遺作獲提名最佳男主角，以及提名電影議題和候選人種族更多元。

獲獎電影簡介

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美媒估計，收視下跌可能與今年奧斯卡提名電影不為主流觀眾熟悉所致。由於新冠肺炎疫情，不少片商押後上映大製作電影，而且去年電影院至年底才重新開放，觀眾較少機會欣賞今年的提名電影。

奧斯卡不再只是白 候選人族裔更多元 【下一頁】

安東尼鶴健士致敬查特域克保斯曼

美媒更指今屆奧斯卡頒獎禮平平無奇，最受矚目的最佳男主角獎項更出現奇特場面。查特域克保斯曼遺作大熱倒灶，憑《爸爸可否不要老》（The Father）奪冠的安東尼霍鶴健士（Anthony Hopkins）亦未有到場領獎。人在家鄉威爾斯的安東尼鶴健士事後拍攝影片，向查特域克保斯曼致敬。

責任編輯：吳漢培

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