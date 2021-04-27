畢馬威年度調查：70%受訪者覺大灣區發展前景吸引　3大類別最多就業機會

大灣區發展規劃在近年間逐步落實，並為港人提供不少就業機會。畢馬威發表就業趨勢調查報告，當中有70%香港及內地受訪者認為大灣區工作機會吸引，而地產及金融服務業的招聘人數料將主導香港人力市場。

是次調查共有702名企業管理人員的意見，其中有549名受訪者在香港工作或居住。調查顯示，最多受訪者預計2021年在大灣區創造最多就業機會的行業為以下3大類別：

創新及科技（63%）

金融服務（37%）

專業及諮詢服務（33%）

香港受訪者遷移至大灣區其他城市工作，則為以下３大主要原因的等非金錢因素：

較佳的事業和行業前景

交通便利

獲得更廣的工作視野

至於在香港企業人手招聘前景方面，地產業帶動樂觀情緒的復甦，有31%受訪者預期今年會增加人手（2021年為淨增長24%，2020年為淨減少7%）。此外，金融服務業的人手招聘前景同樣正面，淨增長預期由2020年的8%升至2021年的17%。今年首季本地零售市道出現復甦跡象，帶動零售業界對員工人數的預期整體提高了13%（由2020年的淨減少26%，上升至2021年的淨減少13%）

在助理經理或以下職級中的受訪者，對事業發展及晉升機會按年下降，由2020年為52%，2021年下降至46%。工作穩定性的需求亦從2020年的34%降至23%。該級別的求職者特別對平級調動和合約職位持開放的態度，希望從工作中獲取學習新技能和知識的機會。

新冠肺炎疫情持續，在家工作及遠程工作成為新常態。調查顯示，有61％的受訪者認為，在家工作將提高職位對求職者的吸引力。在2021年的薪酬水平方面有43％的受訪者預計將獲加薪。對將於2021内獲發的2020工作年度花紅的預期亦見保守，有71%受訪者預計花紅會與上年相約或減少。

調查又顯示，受訪者對花紅的預期早已降低，但2020年實際的派發情況仍遜於預期。只有64％的受訪者表示獲發年度花紅，遠低於2019年的84％。平均花紅亦由2019年的2.23個月下跌至2020年的1.83個月。在2019年至2020年期間，只有地產及金融服務行業的花紅有所增長。當中，金融服務行業的受訪者獲派發花紅的比例下降（由2019年的84％下跌至2020年的76％），但所獲發的平均花紅高於去年（由2019年的2.63個月增至2.83個月）。

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責任編輯：黎淑雯

