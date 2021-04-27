蘋果更新iOS 14.5恐惹FB不滿 擋追蹤用戶資料阻廣告

相信大家用電話時必然遭受過應用程式廣告的「猛烈攻擊」，有時甚至會感到不勝其煩。蘋果周二（27日）釋出iOS 14.5更新，新增App Tracking Transparency功能，讓用戶選擇是否同意應用程序，追蹤用戶資料作廣告用途。但新功能恐怕會遭Facebook強烈反對，因會對其業務產生不利影響。另外，iOS 14.5亦包含戴著口罩仍能為iPhone解鎖的新功能。

圖解部分新iOS功能

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更新iOS 14.5後，只要有應用程式會從用戶中收集個人資料作廣告用途，首次使用應用程式時便會彈出指示，讓用戶剔選是否同意程式開發者，從跨應用程式或網站，追蹤用戶個人資料作廣告用途或與第三方公司分享數據。蘋果更要求程式開發者解釋，收集資料的原因。用戶亦可在設定中，一鍵選擇是否同意讓所有應用程式追蹤個人資料，或是逐個應用程式選擇。部分手機廣告分析師認為，只有3分之1人會同意個人資料被追蹤。

新功能預計會惹起Facebook不滿，Facebook曾公開批評蘋果修改追蹤資料的政策，認為蘋果在個人化廣告及用戶私穩之間作出「錯誤的權衡」(a false tradeoff)，令小公司無法更有效使用廣告尋找目標客戶。有評論認為，新保障私隱功能會對Facebook的廣告業務產生不利影響。

不過，Facebook仍然可以利用第一方數據，例如用戶加入哪些社群或喜歡的帖文，在應用程式中安插廣告。iOS用戶假如用Facebook帳戶登入第三方網站，Facebook必須取得授權才可得到有關資料。

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iOS 14.5另一項矚目新功能，即是如何戴口罩解鎖手提電話。首先，用戶要有Apple Watch，再把Apple Watch解鎖並緊貼iPhone，即可將iPhone設置為自動解鎖，而無需透過臉部辨識或輸入密碼，同時要持續配戴智能手錶，便可全天候為戴罩解鎖。這功能方便在新冠肺炎疫情下，經常戴口罩的用家，無須脫下口罩或觸碰電話螢光幕，即可為電話解鎖。

另外，iOS 14.5亦增加大量新表情符號、修改Siri預設音樂播放器、支援PS5/Xbox SeriesX/S 手掣，以及讓AirTag用戶可以使用「尋找」（Find My）App追蹤物品等。

責任編輯：郭麗明