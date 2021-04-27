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【在家工作】遙距工作影響員工歸屬感　新員工入職後未曾回過公司

商業 13:51 2021/04/27

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新常態下的招聘流程亦出現不少變化，例如從招聘員工一刻，到求職者申請成功，並進入公司工作，當中所有的流程都已經數碼化。

即使疫苗已經面世，但新冠疫情仍然肆虐，在家工作、遙距工作仍然受企業歡迎，經過一年實踐，該工作模式引致的得各種問題及後遺症都表露無遺。

企業勞動力顧問及解決方案公司Alexander Mann Solutions（AMS）中國區總經理Kensy Sy表示，其實遙距工作意念在疫情前已經存在，但某些企業就仍然認為，該工作模式會令整體生產力下降，因為團隊間的協作及交流的機會減少，而企業內部亦缺乏對該工作模式的技能及科技支援。「在員工角度而言，遙距工作的確為他們帶來靈活的工作模式，但企業缺乏科技技術基建，則令他們很困擾。」

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缺乏科技基建最困擾

市場調查機構IDC報告顯示，超過50%受訪者表示，遙距工作下，與同事協作及溝通的確出現困難，亦有40%受訪者就表示，缺乏可靠的方式接入公司的重要文檔檔案。Kensy指出，員工在遙距工作時，企業需要為他們提供與辦公室環境相同的方式、相同的科技配套去完成工作。「必須要在新常態下維持協作與溝通，這對於跨國企業而言尤其重要。」

而新常態下的招聘流程亦出現不少變化，例如從招聘員工一刻，到求職者申請成功，並進入公司工作，當中所有的流程都已經數碼化。「當員工入職時，如果迎新過程體驗較差的話，將會影響員工觀感，最終導致員工容易流失。」

員工角度而言，遙距工作的確為他們帶來靈活的工作模式，但企業缺乏科技技術基建，則令他們很困擾。（法新社圖片）

Kensy指出，人力資源主管可以利用互動的數碼化形式，迎接新入職的員工，包括為他們介紹同事、主管，甚至為他們提供線上的迎新夥伴。「一個互動的數碼方案以及迎新計劃，將會令新員工對工作更有歸屬感。」他補充，礙於疫情下，迎新活動不能面對面進行，企業需要加入創意及投入資源，為新員工帶來豐富及完整的迎新旅程。

企業可提供線上迎新夥伴

疫情下，員工亦必須自我增值，如認識更多數碼工具及方案，企業亦要投入資源至建立協作平台以及舉辦遙距學習計劃等。Kensy坦言，隨著企業團隊更多採取遙距工作模式，員工之間的技能差距亦顯而易見。「某些員工顯然與現時的時代環境脫節。」

要提升員工技能，企業要投入資源，但遙距學習方式，難以引起員工興趣。Kensy建議，員工在家學習時，企業必須想方法激發員工的好奇心，並以此推動他們學習及創新。「企業必須提供技能提升的機會，例如虛擬培訓計劃，讓他們從各部門學習到不同技能。」

工作與生活界線模糊

遙距工作模式令整體工作時間非常彈性，但正正因為如此，員工的工作與生活之間的界線就變得模糊。

企業勞動力顧問及解決方案公司Alexander Mann Solutions（AMS）中國區總經理Kensy Sy表示，一個互動的數碼方案以及迎新計劃，將會令新員工對工作更有歸屬感。（受訪者提供圖片）

企業勞動力顧問及解決方案公司Alexander Mann Solutions（AMS）中國區總經理Kensy Sy表示，工作界線模糊，令員工感覺困擾及難以適從。「必須保持固定的工作時間，最理想是傍晚6點就結束工作。」

不少員工在8個小時的工作時間裡面，面對的壓力已經不少，而在遙距工作下，焦慮情緒或會加劇。Kensy建議，遙距工作模式下要抗壓，必須建立一個清晰的工作結構，以確保生產力。「應該盡可能建立明確的工作時間表，並堅持下去，以便可以定時完成工作，並在工作以外的時間投入正常生活。」他勸勉，遙距工作時，需要適時遠離各種流動裝置，並且在工餘時間，多追求自己的興趣以減壓。

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記者：李彥煒

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