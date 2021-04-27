【配股潮】藥明生物又配股 應否趁低吸納?

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藥明生物 （02269）
大股東配售股份，配售價每股107元，較藥明生物上日收市價114.8元，折讓近6.8%，套現115.6億元。藥明生物今日股價受壓，到底現時是否可以趁低吸納呢?華盛證券證券分析師聶振邦指，投資者已逐漸適應市場上的配股消息，而藥明生物大股東出售股份，對股價而言傾向是負面消息。
藥明生物股價早前突破100元後普遍靠穩，聶振邦認為，如公布配股消息後仍能守住100元關口，投資者可考慮買入，惟未宜上望太多，因今年二月時股價在130元有較大阻力，較現價約有兩成多的升幅。
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