▲ 【滙豐HSBC】滙豐：持續監察香港局勢發展 地緣政治形勢緊張對集團及客戶造成潛在後果

HSBC滙豐 （00005） 首季業績大勝預期，滙豐同時在季績報告中，指出新冠病毒疫情持續主導地緣政治和宏觀經濟形勢，預料將繼續成為今年其中一個最重要的影響因素，滙豐將會持續監察香港的局勢發展、美國對中國策略性行業的政策和侵犯人權的指控，以及其他潛在爭議，均可能使集團受到相關制裁以及監管、聲譽和市場風險影響。

滙豐表示，隨著各國或地區於疫情爆發後推出復元計劃，期望加強供應鏈網絡，貿易和監管環境日趨分化，但地緣政治緊張形勢加劇，將持續打擊營商氣氛，而英國脫歐後，英國和歐盟可能需要時間處理彼此之間的關係。

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滙豐稱，地緣政治形勢緊張，對集團及其客戶造成潛在後果，美國已對中方若干人士及企業實施不同制裁和貿易限制，美國部分措施的影響尤其重大，包括《香港自治法》，中國隨後已宣布一系列反制措施及貿易限制，或授權針對外國（包括美國、英國及歐盟）官員和企業的行動。

滙豐：未來數月中美關係將如何發展目前尚未明朗

「未來數月中美關係將如何發展目前尚未明朗，美國近日已表示將與中國在具共同利益的議題上合作，例如氣候變化，但同時聲言會在某些議題上聯同盟友抗衡中國，滙豐會持續監察相關情況。」

滙豐又強調，儘管金融服務行業受惠於市場上穩定的流動資金，但香港部分行業的營商環境仍然受到損害。由於亞洲地區（特別是香港）在盈利和增長前景方面仍為集團的策略重心，區內的地緣政治風險對集團的財務影響將會加劇。

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目前利率維持在歷史低位，滙豐稱，今年初集團業務所在主要市場的利息收益率上升，導致孳息曲線漸趨陡峭，但利率降至負值的機會已告減少，而孳息曲線漸趨陡峭導致集團的利率風險狀況出現若干變化，特別是按揭組合的期限有所延長。

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編輯：陳韻妍