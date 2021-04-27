Apple將於五年內在美國投資4300億美元　料增2萬新職位

科技巨頭Apple（蘋果）宣布，將會加快在美國的投資，並計劃在未來5年內在全國提供超過4,300億美元的投資，以及創造2萬職位。Apple在新聞犒指出，在過去3年，公司投資美國的目標金額3500億美元提，而在未來5年公司又將其承諾水平提高20%，用以支持當地創新和推動各州利益，而其中數百億美元則是用作在9個州，發展5G技術和矽工程發展。

Apple行政總裁Tim Cook表示，公司正在從5G創造、矽工程至人工智能發展等領域創造就業機會，並投資於下一代創新的新業務，「在我們的所有工作中，朝著更綠色（環保），更公平的未來邁進。」

Apple是次投資的4300億美元方案中，包括數據中心投資、包括遍及20個州的數十個Apple TV +的節目製作等，藉以創造了數千個就業機會。公司又計劃在北卡羅來納州投資超過10億美元，並開始在機器學習，人工智能，軟件工程和其他前沿領域創造至少3,000個新職位。

此外，Apple會建立1億美元的基金，以支持更大的羅利-達勒姆地區和全州的學校和社區計劃，並將向北卡羅來納州80個最需要的縣提供超過1.1億美元的基礎設施支出，如用於修築道路和橋樑以及公立學校。

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責任編輯：黎淑雯

