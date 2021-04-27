【螞蟻上市】收緊監管對螞蟻有幾大影響？ 彭博預計估值最壞情況跌九成

根據彭博計算，阿里巴巴 （09988） 旗下的螞蟻集團，當申請成為金融控股公司後，最差情況估值只有290億美元，較原先估值3,200億美元跌近九成。

市場預期監管當局將要求螞蟻集團信貸業務「花唄」及「借唄」切斷與支付寶的連繫，同時透過徵信取得個人資料亦將受到限制。

監管收緊將令螞蟻集團收入增長跌至低雙位數水平，相比去年11月的30%大幅放緩，同時盈利亦將被拖累。彭博分析預計螞蟻集團估值將降至290億至1,150億美元，即最樂觀亦較早前估值跌三分之二，最差則跌九成。

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