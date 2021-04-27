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【強生疫苗】加州男接種後有血栓 美國首宗男性個案

環球社會熱點 13:35 2021/04/27

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美國三藩市周一（26日）錄得首宗男子接種強生疫苗後出現血栓的個案，一名加州男子接種8日後腿部出現血栓。

美國早前有多人接種強生疫苗後出現血栓，但全部均為女性。美國三藩市周一（26日）錄得首宗男子接種強生疫苗後出現血栓的個案，一名加州男子接種8日後腿部出現血栓，目前留醫但狀況良好。

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加州大學三藩市分校（UCSF）指，三藩市灣區（the Bay Area）一名30多歲男子，本月8日接種強生（Johnson & Johnson）疫苗，本月16日背部下方及腿部出現疼痛。這名男子正在醫院接受治療，他的身體狀況良好，專家認為他可在未來數日出院。

美國近800萬人接種強生疫苗，早前有15人接種後出現血栓，全部均為女性。大部分血栓患者的年齡為50歲以下，其中3人死亡，有7人仍需留醫。

由於相繼出現多宗血栓個案，美國一度宣布停用強生疫苗。但美國當局認為接種強生疫苗好處大於血栓風險，上周五（23日）宣布恢復使用強生疫苗，但要求強生在疫苗包裝上加入警告標籤。

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）隨即於上周六（24日）晚宣布，加州將恢復使用強生疫苗。

責任編輯：鄭錦玲

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