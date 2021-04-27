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【大行點睇】集資後潛在罰款佔淨現金有限 交銀國際預計美團受調查影響不大

股樓投資 13:06 2021/04/27

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國家市場監督管理總局昨日（26日）公布對美團 （03690） 實施「二選一」等行為涉嫌壟斷，將立案調查。交銀國際認為參考阿里巴巴 （09988） 的例子，當局將依據美團市佔率、對服務價格及商家流量控制能力、資金及技術、商戶對平台的依賴度、新進入者的門檻等作為考慮因素。

 

該行預計，潛在的處罰對美團的營運影響不大，罰款預計約40億至120億元人民幣，相當於2018年至2019年外賣業務收入商品成交金額的1%至3%，佔最新一輪融資後的淨現金3%至9%。

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

美團－W（03690） 港股 集資 人民幣 阿里巴巴 壟斷 外賣 阿里巴巴－SW（09988）

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