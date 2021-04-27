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【滙豐HSBC】滙豐香港區列帳稅前溢利倒退34%　淨利息收入大跌

股市 12:58 2021/04/27

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【滙豐HSBC】滙豐香港區列帳稅前溢利倒退34%　淨利息收入大跌

HSBC滙豐 （00005） 受淨回撥4億美元帶動季績遠勝預期。若以地區劃分，滙豐季內所有地區不論以列帳或經調整基準計稅前均有盈利。單計滙豐的亞洲區業務，列帳稅前溢利按年微升0.5%至37.58億美元，貢獻集團65%盈利。但單計盈利引擎的香港區業務，上季列帳稅前溢利18.86億美元，按年減少33.8%。

滙豐季績出爐大勝預期　淨回撥4億美元　列帳稅前溢利按年升近8成｜詳見【下一頁】

滙豐香港第一季淨利息收入18.28億美元，較去年同期減少34%，拖累季度撥備前淨營運收入按年跌15.8%。

期間，預期信貸損失按年減少36%，但營運開支則按年升15.3%。計及營運收入減少因素，上季香港區列帳除稅前溢利按年下跌33.8%至18.86億美元。

若撇除一次性項目，滙豐香港區經調整除稅前溢利19.2億美元，按年減少31.2%。

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港股 本地銀行股 金融機構 亞洲 業績公布 香港 滙豐控股（00005）

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