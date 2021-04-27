【置業調查】花旗：逾45萬人曾於今年2至3月睇樓　疫情放緩有條件釋放累積的置業需求

▲ 【置業調查】花旗：逾45萬人曾於今年2至3月參觀樓盤 疫情放緩有條件釋放累積的置業需求

疫情無損市民對置業的信心，花旗銀行於3月就市民置業意向進行調查，調查結果顯示，7%受訪者認為是置業好時機，數字仍比疫情前高，17%受訪者表示有興趣置業，與上季持平。按調查結果作推算，逾45萬人曾於今年2至3月參觀樓盤。花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，隨疫情有逐步放緩的趨勢，經濟有望進一步復甦，有條件釋放累積以來的置業需求。

17%受訪者表示有興趣置業

花旗認為，3月份本港疫情反覆變化，確診數字更一度回升，卻未見受訪者置業意欲受挫，反而對樓價發展抱持正面展望，反映市民已適應疫情周期性的變化，展現強靱的抗壓力，未有因為疫情短暫波動而影響對樓市的信心。

大摩料今明兩年本港樓價分別升3%及5%，詳見【下一頁】

調查又發現，首季受訪者對未來一年樓價展望明顯向好，33%認為樓價將上升，47%預期樓價維持平穩，兩者數字分別比去年四季相應數字為多。整體看淡樓市的受訪者比例，亦由上季的36%下跌至今季的20%，反映市民對樓價發展抱持正面的展望。

是次調查於今年3月份進行，以隨機抽樣電話訪問形式，在2021年3月訪問超過500名香港市民。

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編輯：陳韻妍