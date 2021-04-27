【券商點睇】國泰君安估A股維持上落市 上證區間3400至3700

近日，在北向資金的推動下，中國股市有回穩迹象，滬深300指數及深圳創業板指數均較低位有明顯的升幅。國泰君安策略團隊發布研報表示，上證指數在第二季至第四季將以橫行震蕩為主，區間為3300點至3700點。

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該行預期，市場的機會之源在於盈利動能，同時大市仍需要一段時間震蕩消化籌碼壓力。其中，第二季尋找被低估的結構機會是重要的方向。

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在眾多被低估的板塊之中，國泰君安認為製造業行業的持續性目前被低估。而且，相較於必選消費板塊，製造和科技板塊兼具景氣與性價比。

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記者：林衛