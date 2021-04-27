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【券商點睇】國泰君安估A股維持上落市 上證區間3400至3700

股樓投資 12:47 2021/04/27

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近日，在北向資金的推動下，中國股市有回穩迹象，滬深300指數及深圳創業板指數均較低位有明顯的升幅。國泰君安策略團隊發布研報表示，上證指數在第二季至第四季將以橫行震蕩為主，區間為3300點至3700點。

【宏觀數據】國家統計局公布工業企業利潤 有個行業竟多賺８倍，請按【見下頁

該行預期，市場的機會之源在於盈利動能，同時大市仍需要一段時間震蕩消化籌碼壓力。其中，第二季尋找被低估的結構機會是重要的方向。

【大行點睇】金價拖累首季盈利跌七成 瑞信下調招金目標價，請按【見下頁

在眾多被低估的板塊之中，國泰君安認為製造業行業的持續性目前被低估。而且，相較於必選消費板塊，製造和科技板塊兼具景氣與性價比。

 

【延伸閱讀】平安證券指資金風險偏好受壓制 揀低估值具防守性A股，請按【見下頁

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記者：林衛

A股 板塊 滬深300指數 上海證券交易所綜合股價指數 中國

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