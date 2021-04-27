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【華融危機】華融：已兌付今日到期的6億坡元境外債　惠譽降級後債價下挫

股市 12:36 2021/04/27

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【華融危機】華融：已兌付今日到期的6億坡元境外債　惠譽降級後債價下挫

中國華融 （02799） 危機仍未解決，評級機構惠譽將中國華融長期發行人違約評級，由A下調三級至BBB，維持負面展望。惠譽同時將華融相應普通債券由A下調至BBB，優先無抵押永續票據由A-下調至BB+，次級永績票據由BBB降至BB-，成為垃圾級。中國華融2022年到期、票面息率3.75厘的美元債券跌2.8%，票面息率4.5厘的永續債則跌9.5%。

華融據報最快5月公布業績【下一頁】

惠譽指，下調中國華融評級，主要由於政府的支持缺乏透明度，或會損害中國華融償還離岸債務的能力，而且政府未有迅速為中國華融提供援助，亦增加市場對中國華融流動性，特別是離岸資金的質疑。

不過，中國華融在微信公眾號指，旗下華融國際已兌付周二到期的6億坡元境外債券，公司各項債券均按期足額兌付兌息，並未有違約情況。中國華融又指，華融國際將加快業務轉型，強化風險管控及內控合規管理，流動性正常，經營狀況持續良好。

相關文章：【華融危機】中國華融：無法在4月30日前完成經審計財務報告 「公司經營穩定」

相關文章：【華融危機】羅兵咸永道：華融是單一事件　更多企業債風險曝露長遠利金融健康

 

編輯：陳韻妍

 

 

港股 債券 評級機構 新加坡元 惠譽 中國華融（02799）

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