【華融危機】惠譽24小時內兩度降華融系公司評級　華融：已兌付今日到期的6億坡元境外債

▲ 【華融危機】華融：已兌付今日到期的6億坡元境外債 惠譽降級後債價下挫

中國華融 （02799） 危機仍未解決，評級機構惠譽於24小時內將華融系公司評級下降，繼周一將中國華融長期發行人違約評級由「A」下調三級至「BBB」，周二宣布下調華融金融租賃長期發行人違約評級，由從「A-」降級至「BBB-」，並將其10億美元的中期票據和無抵押票據從「A-」降級至「BBB-」。

惠譽日前將中國華融長期發行人違約評級由A下調三級至BBB，維持負面展望，相應普通債券由A下調至BBB，優先無抵押永續票據由A-下調至BB+，次級永績票據由BBB降至BB-，成為垃圾級。中國華融2022年到期、票面息率3.75厘的美元債券跌2.8%，票面息率4.5厘的永續債則跌9.5%。

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惠譽指，下調中國華融評級，主要由於政府的支持缺乏透明度，或會損害中國華融償還離岸債務的能力，而且政府未有迅速為中國華融提供援助，亦增加市場對中國華融流動性，特別是離岸資金的質疑。

不過，中國華融在微信公眾號指，旗下華融國際已兌付周二到期的6億坡元境外債券，公司各項債券均按期足額兌付兌息，並未有違約情況。中國華融又指，華融國際將加快業務轉型，強化風險管控及內控合規管理，流動性正常，經營狀況持續良好。

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編輯：陳韻妍