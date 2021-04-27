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【BNO移民】彭博：移居英國港人今年或賣1500億物業　新買家入場撐樓市

Hot Talk 12:32 2021/04/27

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【BNO移民】彭博：移居英國港人今年或賣1500億物業　新買家入場撐樓市

英國政府去年宣布放寬持英國國民（海外）護照（BNO）的香港人移居英國安排，並於4月初表示，自BNO簽證計劃本年初接受申請至3月19日，英國已經收到約2.7萬宗BNO簽證申請。彭博行業研究稱，今年香港將有1.3萬至1.63萬個家庭使用BNO簽證移居英國，相當於香港擁有私人住宅家庭數目的0.9%至1.1%，可能出售物業金額可達1500億港元。

彭博估計主要估算，移居英國的港人會出售自己所擁有物業，支付搬遷和生活費用，並引述中原地產的住宅放盤量按年大增44%，最新有約4萬多間住宅物業放售。不過，2020年同期疫情初襲香港，令樓市交投轉趨淡靜。

花旗：逾45萬人曾於今年2至3月參觀樓盤 疫情放緩有條件釋放累積的置業需求，可見【置業調查】

彭博續分析，香港樓市持續有新買家進場，令樓市不會陷入深淵，單計4月二手住宅交易量有望創23年最多。

事實上，大摩最新在本周也發表報告，預料土地供應政策、人口結構改變將左右香港近20年住宅樓市牛市周期，但認為中短線樓價仍會穩步上揚，更多大摩分析內容，可見【下一頁（附最新地產股目標價）】

圖看大摩主要預測

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相關文章：

【MPF】積金局：不能以BNO及相關簽證申請提早取回強積金　友邦、宏利：會依例處理申請（第二版）

編輯：麥德銘

港股 本港地產股 BNO 香港 英國 中原地產

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