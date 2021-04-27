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【大行點睇】海豐國際首季業績勝預期 獲大和升目標價至35元 半日升逾4%

股樓投資 12:43 2021/04/27

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大和發表研究報告指，海豐國際（01308）首季業績較預期佳，因此上調其2021至2023年的每股盈測19%至24%，並將年內的運輸量和平均運費預測提高20%及11%。該行將海豐目標價由29元上調至35元，維持「買入」評級。海豐國際現升4.5%，報30.4元，成交1.6億元。

【以小博大】借傘形信託操作垃圾債 孖展買債博千倍回報  詳情請看[下一頁]

該行指，集團的集裝箱運輸業務收入於首季按年增長73%至6.19億英元，創下新高。儘管以往農曆新年是淡季，集團的船運量於首季按季跌8%，但運輸量卻創新高。此外，其乾散貨業務的收入從去年下跌15%增至首季按年增長9%。

大和預期，小型船隻的供應將仍然緊張，船舶供應短缺將使運價繼續強勁。目前，港口擁堵和船員需面對更大危機，料此情況會持續到疫情改善為止。該行對貿易活動的前景感樂觀，並看好集團在亞太地區的市場佔有率較高且船隊規模較小。

【大行點睇】金價拖累首季盈利跌七成 瑞信下調招金目標價  詳情請看[下一頁]

該行又注意到，由於首季業績強勁，內地航運板塊於4月上漲。但該行對航空業創紀錄的高運費率的可持續性（特別是長途航線）不及市場樂觀，故建議投資者要對行業前景保持謹慎。

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撰文 : 趙家盈

航空業 疫情 經濟 買入 目標價 海豐國際（01308） 航空 航運 香港 貿易

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