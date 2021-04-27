【螞蟻上市觸礁】彭博料螞蟻集團估值或最多暴跌9成　整頓後已成為金融控股公司

▲ 人行早前要求螞蟻斷開花唄、借唄與擁有十億用戶的支付寶的鏈接。

外電報道，早前阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團上市觸礁，其估值大幅縮水，繼早前傳螞蟻其中一名國際投資者美國華平投資（Warburg Pincus LLC）將螞蟻估值調低至2000億美元後，彭博行業研究分析師Francis Chan今日（27日）發表研究報告指，螞蟻集團在接受內地整頓後，已成為一間金融控股公司，需接受類似銀行的監管，預計最差情況下，螞蟻估值或會跌至290億至1150億美元，比螞蟻11月上市前，市傳3150億的估值最多暴跌9成。

螞蟻集團估值傳大幅降至2000億美元，詳情可見﹕【下一頁】

Francis Chan指，螞蟻集團經整頓後，其估值應與銀行或其他主流金融機構相似。他表示，若將螞蟻視為傳統銀行，即使是招銀 （03968） 如此快速成長的銀行，其估值也不會超過75億美元。他估計，在不利情況下，市場可能會依據MSCI中國金融指數評估螞蟻，屆時螞蟻估值或介乎於1860億至2450億人民幣之間（約287億至378億美元）。

他亦指，目前螞蟻集團在線上借貸、支付、財富管理、保險多方面業務亦面臨限制。例如人行早前要求螞蟻斷開花唄、借唄與擁有十億用戶的支付寶的鏈接，螞蟻旗艦貨幣市場基金天弘餘額寶基金規模亦大幅下跌，預料在眾多挑戰下，螞蟻地位將會下降。

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編輯﹕賴奕羚