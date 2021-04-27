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【宏觀數據】國家統計局公布工業企業利潤 有個行業竟多賺８倍

股樓投資 12:26 2021/04/27

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國家統計局公布，第一季規模以上工業增加值同比增長24.5%，營業收入增長38.7%。各行業利潤普遍增長，近四成行業利潤翻番。

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在41個工業大類行業中，有39個行業利潤實現同比增長，增速均達到兩位數及以上。其中，有16個行業增速超過100%，佔39%。

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原材料製造業拉動工業利潤增長明顯。期內，原材料制造業利潤同比增長4.34倍，兩年平均增長40.7%。在大宗商品價格上漲和需求持續回暖等因素帶動下，原材料行業利潤增速比首兩個月提高88.4個百分點，拉動首季規模以上工業利潤增長51.5個百分點，是拉動作用最強的行業板塊。

另外，裝備製造業、高技術製造業保持良好增勢，首季利潤分別增長1.89倍、1.26倍，兩年平均分別增長24.1%、36.8%。當中汽車製造業利潤同比增長8.43倍，計算機、通信和其他電子設備製造業增長1.41倍，電氣機械和器材製造業增長1.67倍，專用設備製造業增長1.46倍。以上4個行業合計拉動規模以上工業利潤增長38.2個百分點，主要歸功於市場需求回暖、出口持續增長、投資穩定恢復等有利因素推動。

【延伸閱讀】第2季部署：中信證券指新經濟股估值漸合理 建議重點關注低估值傳統板塊龍頭 最新組合覆蓋20隻中資股，請按【見下頁

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記者：林衛

板塊 規模以上工業 國家統計局 工業增加值 經濟數據表現

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