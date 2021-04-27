【螞蟻集團】螞蟻鏈推1元起影音圖文版權保護服務　與哪家港股合作？

▲ 螞蟻鏈推1元起影音圖文版權保護服務 與早前螞蟻集團入股的阜博集團合作

阿里巴巴 （09988） 同系螞蟻集團旗下螞蟻鏈公布，升級數碼版權服務平台，以一元人民幣起價格，在影、音、圖、文等原創作品一旦被侵權時，可用低成本、高效率的方法維護權益。螞蟻集團表示，平台會與阜博集團 （03738） 合作，而阜博集團本身是YouTube、Facebook、Instagram、SoundCloud等全球四大短片平台合作夥伴，令螞蟻鏈的數碼版權服務平台可用於相關境外平台。

螞蟻鏈在4月26日「世界知識產權日」升級「鵲鑿」數碼版權服務平台，運用區塊鏈和人工智能技術，新增網上即時傳播監測、App取證等新功能，目標向更多中小內容創作人開放，最低服務門檻為一元人民幣。

阜博早前獲螞蟻入股成第三大股東，可見【下一頁】

螞蟻集團表示，「鵲鑿」已累計服務超過百萬創作人，為5000多萬件原創作品提供了便捷普惠的版權服務，其自助工具還服務於超過5萬家淘寶系中小微商家。

螞蟻集團於2019年「雙11」期間，已在阿里電商平台上試用區塊鏈技術保護賣家原創圖片，在淘寶上線了「盜圖維權」工具，即現有「鵲鑿」的1.0版本。 該工具提供圖片確權存證、侵權取證和證據核驗等一站式網上自助服務，證據符合司法認定標準。

鵲鑿目前平台的使用範圍不止於阿里巴巴系內使用，與字節跳動、視覺中國、荔枝FM、新華智雲等產業鏈上下游夥伴深度合作，共同推進數碼文化內容生態的高質量發展，也驗證技術保護數碼版權的可能性。

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編輯：麥德銘