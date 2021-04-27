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打完疫苗有780元國債 西弗吉尼亞州鼓勵年青人接種

環球社會熱點 12:13 2021/04/27

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新冠疫苗面世時間尚短，部分人憂慮副作用而對新冠疫苗持觀望態度。美國西弗吉尼亞州為推動年青人接種新冠疫苗，宣布如35歲以下的人接種新冠疫苗後，就可獲得100美元（約780港元）的美國國債。

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西弗吉尼亞州州長賈斯蒂斯（Jim Justice）周一（26日 ）宣布，州内16歲至35歲的民眾接種新冠疫苗後，將獲政府發放價值100美元的儲蓄國債( Savings Bonds )。

賈斯蒂斯表示，全州共有150萬人符合資格接種新冠疫苗，目前約有52%的人已經接種首劑。他表示如最少有27.5萬年青人接種疫苗，將會有超過7成合資格人士接種疫苗。

美國國會今年3月通過刺激經濟法案，向各州政府發放合共1,500億美元（1.17億港元）的援助資金，必須於今年底内使用。賈斯蒂斯表示他將動用這筆款項，用於發放國債債券所需的費用。

西弗吉尼亞州今年初的接種進度良好，接種率更領先全國平均接種率。但隨著多州加緊為民眾接種疫苗，美國有54%的成年人接種最少一劑疫苗，比例略高於西弗吉尼亞州。

責任編輯：鄭錦玲

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