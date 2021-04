馮德萊恩重提「無位坐」 指控性別歧視是問題根源

外國元首來訪設席就坐乃國際禮儀,但歐盟委員會首位女性主席馮德萊恩早前會晤土耳其總統埃爾多安時,會場只安排兩張椅子,埃爾多安或同場的米歇爾未有讓位或安排座位予馮德萊恩,甚至要屈居下席,事件引發爭議。馮德萊恩事後承認受到傷害,並聲言要捍衛女性權利。

馮德萊恩(Ursula von der Leyen)、歐洲理事會(European Council)主席米歇爾(Charles Michel)於4月6日與埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)會晤,埃爾多安與米歇爾被指未有讓座給馮德萊恩,只安排對方在較遠位置的梳化就座,變相遭降級對待。

馮德萊恩於周一(26日)歐洲議會講話重提事件,表示性別歧視是導致座位安排出錯的根源,毫不理解為何當日只能在下首的梳化就座,坐在土耳其外長恰武什奧盧(Mevlut Cavusoglu)對面。

她續指,自己是首名女性擔任歐盟委員會主席,期望出訪土耳其時可享有合理的外賓待遇,但可惜事與願違。當時亦沒有人提供合理原因解釋,為什麼對待米歇爾和她的待遇會有這麼大落差,未有做到一視同仁。所以,馮德萊恩認為差別待遇緣自自己是女性。

馮德萊恩提及《歐洲條約》中,表明歐盟是男女平等的社會。但在土耳其外訪的過程中,發現仍然存在性別歧視的行為,更反問「如果自己是穿西裝、打領帶,仍會發生這樣的事嗎?」( Would this have happened if I had worn a suit and a tie?)。馮德萊恩亦指,在土耳其以前舉行的會議相片內沒有看到缺少椅子的情況,但亦沒有任何女性出現在相片之中。

她在講話中未有公開譴責埃爾多安或米歇爾,但承認自己作為女性及歐洲人,在事件深受傷害,強調歐盟重視性別平等的核心價值,但離實踐真正女性平等前仍有很大段距離。馮德萊恩亦在Twitter發文指,透過與土耳其的會議,對該國退出保護婦女的《伊斯坦布爾公約》表達深切關注。

