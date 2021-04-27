英調查：英國新冠疫苗接種進度理想 助吸留學生

英國新冠疫苗接種進度良好，日前已突破一半人口接種最少1劑。英國有調查報告指出，由於英國在疫苗接種表現優異，即使英國政府早期抗疫不力，亦增加海外學生對赴英留學的吸引。

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國際學術排名機構QS（Quacquarelli Symonds）訪問逾10萬名，有意到國外升讀大學的國際學生。調查發現英國最受國際學生歡迎，打敗美國﹑加拿大﹑澳洲及德國等熱門留學國家。近半受訪學生表示，由於英國新冠疫苗接種率高，可能選擇前往英國讀大學，近兩成人認為英國的疫苗接種計劃最好。

QS表示，由於英國疫苗接種計劃迅速及呈現足夠效率，令海外學生認為英國是具吸引力而且可行的留學國家，能夠在今年9月新學年就讀大學。不過，仍有45%學生憂慮，英國政府難以有效應對邊境疫情問題，QS估計與外國大幅報道英國高死亡率有關。

英國大學國際（Universities UK International）總監斯特恩（Vivienne Stern）表示，調查顯示英國大學仍具備足夠吸引力，英國政府及大學應聆聽國際學生疑慮，並持續錄取國際學生入讀英國大學。

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調查同時發現，58%受訪學生認為英國重新引入學生工作簽證後，到英國留學變得更吸引。不過，英國對其他歐盟國家學生而言便吸引力大減，因英國脫歐後，歐盟學生需要支持更高昂的國際學生學費。

責任編輯：吳漢培