【iOS 14.5 更新】戴口罩點用Apple Watch可解鎖iPhone？　新Emoji鬍鬚女、情侶親吻新膚色選擇登場（有片教學）

蘋果在今（27日）向iPhone用戶釋出iOS 14.5版更新，現時即使是戴著口罩也能解鎖iPhone了！今次 iOS 14.5 帶來多項更新功能，包括可以使用 Apple Watch解鎖iPhone、更多私隱控制、Siri 增強功能、Apple Podcasts重新設計的節目頁面、提醒事項更新等。

Apple Watch解鎖iPhone

解鎖Apple Watch並緊貼iPhone，用戶只需看一眼iPhone，就會收到來自Apple Watch的觸覺回饋，示意iPhone已解鎖

不需要輸入密碼

適用於 iPhone X 或更新型號

以及 Apple Watch Series 3 或更新型號

更多私隱控制

App Tracking Transparency要求應用程式在其他公司擁有的應用程式或網站，在追蹤用戶資料作廣告用途或與數據公司分享資料之前，必須先獲得用戶同意

應用程式可以提醒用戶同意相關安排

用戶可在iPhone「設定」中，查看已經請求追蹤資料許可的應用程式，以便隨時更改選擇

Siri 群組 FaceTime新功能

可以請Siri向「訊息」（iMessage）App 的任何群組發起FaceTime通話

以及透過AirPods或兼容的Beats耳機發出來電通知

新表情符號

可為情侶親吻或情侶心形表情符號選擇不同膚色

其他表情符號包括：鬍鬚女、嘆氣人面、頭暈轉轉眼、被煙遮着的人面、燃燒的心等

其他更新則包括：「提醒事項」增加按標題、優先次序、到期日或建立日期進行排序的功能，並備有列印提醒列表的選項；Apple Podcasts節目頁面有儲存及下載單集的選項，可以自動加入到資料庫，讓用戶快速收聲心水內容；以及讓AirTag用戶可以使用「尋找」（Find My）App安全地追蹤及找重要重物品。

此外，還有在iPhone 12上的5G技術改進，現已支援雙SIM卡的5G連接及增強智能數據模式，延長電池使用時間及數據用量。

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責任編輯：張寶燕