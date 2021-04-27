【iOS 14.5 更新】唔怕戴口罩用唔到Face ID！Apple Watch可解鎖iPhone　新Emoji鬍鬚女、情侶親吻新膚色選擇登場

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蘋果在今（27日）向iPhone用戶釋出iOS 14.5版更新，現時即使是戴著口罩也能解鎖iPhone了！今次 iOS 14.5 帶來多項更新功能，包括可以使用 Apple Watch解鎖iPhone、更多私隱控制、Siri 增強功能、Apple Podcasts重新設計的節目頁面、提醒事項更新等。
Apple Watch解鎖iPhone
更多私隱控制
Siri 群組 FaceTime新功能
新表情符號
其他更新則包括：「提醒事項」增加按標題、優先次序、到期日或建立日期進行排序的功能，並備有列印提醒列表的選項；Apple Podcasts節目頁面有儲存及下載單集的選項，可以自動加入到資料庫，讓用戶快速收聲心水內容；以及讓AirTag用戶可以使用「尋找」（Find My）App安全地追蹤及找重要重物品。
此外，還有在iPhone 12上的5G技術改進，現已支援雙SIM卡的5G連接及增強智能數據模式，延長電池使用時間及數據用量。
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責任編輯：張寶燕