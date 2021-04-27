【營銷智慧@iM網欄】變化太快無所適從 中小企數碼化的困難

為何筆者在過往不斷討論中小企走上數碼化前的思想準備? 因為踏上這條路並不容易，只是很多人認為只要企業肯走上數碼化，生意額便會噴井式上升。這絕對是美麗的誤會，我相信出現該誤會的原因，部份或與傳媒、坊間只討論成功例子所致，但筆者接觸的個案中，有不少都是失敗收場，所以我也想談談企業數碼化有何難處。

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【營銷智慧@iM網欄】廣告返唔到數等同失敗? 中小企數碼化前的思想準備

最近兩年我接觸的客戶中，很多向我反映線上世界變化太大，以往有效的宣傳渠道失效，令他們無所適從。一般來說，變化太快的原因由市場競爭及政策推陳出新所致，例如深受老闆或創業者歡迎的Facebook，就是其中一個變化最快的宣傳平台，數年前未有那麼多商家踏上數碼世界時，只要商家能捕捉先機為品牌建立專頁，要接觸已跟隨專頁的用戶不是難事。

不過，由於愈來愈多都會喜用此免費方法向大眾宣傳，數年間累積的專頁愈來愈多，當用戶每天花在Facebook的時間沒有變化，但專頁、資訊數量愈來愈多，專頁的宣傳效能便會被分薄；更加雪上加霜的是，Facebook經常調整演算法，最近便將專頁的接觸率（Engagement Rate）由以往約一成大大降至只有1-3%，甚至全球有四個地區所開設的專頁接觸率低至零。

要適應網絡變化並非一朝一夕，尤其是社交平台的演算法更是難以觸摸，商家唯一能夠做的就是先學習相應知識，繼而在面對變化時快速反應，反應錯了便迅速調整策略，只有如此才能追上網絡潮流。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

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