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今日推介中國外運 | 中國軟件國際、中生製藥、丘鈦科技、平保、農夫山泉最新部署（立即觀看）

股市 13:11 2021/04/27

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恒生指數中午收報28910點，跌42點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中國外運 （00598） ，另亦會分析中國軟件國際 （00354） 、中國生物製藥 （01177） 、丘鈦科技 （01478） 、中國平安 （02318） 及農夫山泉 （09633） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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