2021年一季度，中國GDP同比增速為18.3%，較2020年四季度環比增長0.6%。筆者認為，同比增速衝高主要源於相對領先的復甦進程和低基數下的修復，該短期現象毋須過度解讀。隨着疫苗接種的廣泛推進令全球經濟復甦的前景漸趨明朗，中國經濟內生復甦的節奏也將延續，全年經濟增速有望穩健運行在6%的底綫目標之上。但新冠疫情並未結束，不確定性還廣泛存在，預計未來宏觀政策着力點還是統籌兼顧、穩字當頭、不急轉彎，一方面在供應鏈短期替代效應漸次減弱的背景下維繫主動復甦動能，另一方面為結構轉型和跨周期調節留有餘地。

財政政策不緊 貨幣政策不鬆

財政政策不緊、貨幣政策不鬆，時序增速遞減下宏觀政策不急轉彎。筆者認為，2021年的宏觀政策搭配將體現出足夠的耐心和定力，即在充分估計、全面把握短期變化的持續性基礎上，更着眼於跨周期應對長期結構性問題的解決方案。因此，政策調控力度將兼具相機抉擇的特點和穩健高效的基調，政策搭配將考慮三個統籌：統籌國際國內兩種變局、統籌經濟增長和物價穩定雙重目標、統籌實體經濟和金融市場的相互作用。

貨幣政策方面，長期來看，央行繼續優化完善「雙支柱」調控框架的思路不會發生變化，即確保貨幣政策對實體經濟支援力度和潛在產出增速大體匹配；短期而言，在美元走強的背景下部分新興市場經濟體有被動收縮貨幣政策的壓力，但中國經濟基本面穩定、滙率波動相對較小、貨幣政策空間足，結構性的緊信用更多體現了穩槓桿、促轉型的主動選擇。

財政政策方面，保持連續性和可持續性是不「急轉彎」的關鍵內涵：其一，我們計算的2021年廣義預算赤字率達到7.9%，低於2020年的10.6%，但高於疫情之前的年份，其中新增專項債發行限額仍佔GDP總量的3.3%，保持了財政刺激力度的連續性；其二，實際支出視角下2020年的廣義赤字率為8.4%，顯著低於預算制定的10.6%，地方財政留下超過4,000億的結轉結餘，為財政政策的可持續性保留了充足彈藥；其三，後疫情時代財政政策側重點由數量向實效的轉變，在充分發揮逆周期調節作用的基礎上，開發專項債融資效率的潛能。