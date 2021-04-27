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【陸金所業績】陸金所首季淨利潤按年升18.7% 登記用戶共錄得4650萬人

Hot Talk 12:16 2021/04/27

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陸金所聯合行政總裁Gregory Gibb表示，集團首季業績增長強勁，主要源自消費信貸業務反彈。

平保 （02318） 旗下陸金所（美︰LU）公佈今年首季業績，季內淨利潤按年升18.7%至46.7億元（人民幣，下同），收入按年升16.9%至152.5億元。陸金所旗下信貸業務促成未償還貸款餘額為5826億元，按年增15.1%；季內新增貸款按年增加17.3%至1724億元。截至今年3月底，累計借款人數為1510萬人，按年升17.5%。

螞蟻集團下架互聯網存款產品，陸金所亦停止上架新的互聯網存款產品，詳情可見﹕【下一頁】

財富管理業務方面，截至今年3月底，陸金所登記用戶共錄得4650萬人，比上年同期增加220萬人；活躍投資者人數增加220萬人至1480萬人。

截至3月底，客戶總資產按年增48%至4211億元。歷史存量產品僅佔客戶總資產0.9%；現有產品的客戶資產規模按年增加48%至4171億元。12個月客戶保持率為96.6%，比2020年同期微升2.3%。

陸金所聯合行政總裁Gregory Gibb表示，集團首季業績增長強勁，主要源自消費信貸業務反彈，新信貸用戶的年化利率亦能穩定維持低於24%水平。

陸金所成為沽空目標，詳情可見﹕【下一頁】

展望未來，集團預計，第二季新增零售貸款增幅可按年升6%至13%；客戶總資產能夠按年升9%至12%，並預計期內淨利潤按年增幅可達20%至26%，收入按年增幅介乎18%至20%。

集團亦預計，今年首半年淨利潤增幅可按年升19%至22%；總收入按年升17%至18%；期內新增零售貸款按年增幅可達12%至15%；客戶資產規模可按年升9%至12%。

相關文章﹕

【陸金所業績】陸金所挫10%　第三季凈利潤按年跌近37%（第二版）

【陸金所上市】陸金所「8折」上市　香港神秘富豪賺78億成大贏家

 

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編輯﹕賴奕羚

港股 美股 借貸 中國平安（02318） 陸金所（美：LU） 財富及資產管理 產品 陸金所
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