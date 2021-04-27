【以小博大】借傘形信託操作垃圾債 孖展買債博千倍回報

據內地報道，有散戶投資者借助傘形信託，實行以小博大，專吼一文不值的垃圾債，博最終債券兌付，從而賺取百倍，甚至千倍回報。

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由於中國高收益債券市場只可讓機構投資者參與，於是散戶投資者借助傘形信託，獨立開設一個子單元，進行債券買賣。

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具體操成，他們會找陷入財困，而債價經已暴瀉的企業債埋手。舉例，去年海航債券每張跌至0.1元（人民幣，下同），如果投入100萬元，可買1,000萬張，總面值是10億元，一旦有機會兌付就有千倍收益。

即使企業債務重組，之後協商打折，只要兌付10%，都有百倍收益，而風險可能要等上很多年，最差則是血本無歸。

早前，華夏幸福（滬：600340）出現流動性危機，其中一隻債券由每張70元在5日間跌至10元，又引起一些投資者飛撲入場，然而，這種高風險的行為似乎已受到關注。

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記者：林衛