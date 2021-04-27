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優先證券在低息下展現獨特優勢

股市 12:00 2021/04/27

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面對持續低息的環境，加上新冠疫情後的經濟發展，優先證券料繼續提供具吸引力的投資機會：透過審慎挑選發行人，投資者可望取得潛在較高收益率，而毋須犠牲信貸質素。這使優先證券成為適合納入現今收益投資組合的一個重要資產類別。

優先證券的孳息率與高收益債券相若。然而，優先證券的平均信貸質素為BBB-級，屬於投資級別。儘管高收益債券實際上提供稍微較高的孳息率，但代價是其信貸評級較低。此外，優先證券的歷史違約率偏低，只有0.33% ─ 以平均投資級別而言屬合理水平；相反，環球高收益債券的30年違約率為4.06%。我們相信在目前的環境下，優先證券的信貸質素及違約率將不會受到負面影響。

此外，優先證券對利率變化的敏感度較低。許多優先證券均設有定息轉浮息的結構，這些證券在首五年或十年的票息為定息，其後則為浮息。即使在加息環境下，投資者仍獲提供若干票息保障。這進一步增加其核心吸引力──孳息率吸引，而且信貸風險較低；正因如此，我們相信優先證券可能是投資組合內具有重要價值的工具之一。

行業方面，我們會留意能源業證券的表現，如經營管道運送石油及天然氣的企業，皆因這些企業不會直接受到商品價格影響。鑑於天然氣主要用於取暖和發電，我們預期需求跌幅相當有限，有助管道業務保持穩健。氣油管道將在短期受到影響，但隨著美國經濟進一步重啟，相關業務可望復甦。 

總括而言，優先證券為投資組合提供可觀的孳息率，而且其波幅、違約率、與其他資產類別的相關性及對利率的敏感度均較低。「追求收益」的主題很可能延續，我們相信對同時追求收益與質素的投資者來說，優先證券提供了一個兩者兼備的選擇。

撰文 : Joseph Bozoyan 宏利投資管理優先收益管理團隊投資組合經理

欄名 : 基金卓見

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