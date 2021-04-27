【阿斯利康疫苗】美國分享6000萬劑 助各國抗疫

▲ 白宮宣布美國在未來幾個月内，與各國分享多達6,000萬劑阿斯利康疫苗。

全球多個發展中國家的新冠肺炎疫情惡化，新冠疫苗、藥物等醫療資源也不足。白宮宣布在未來幾個月内，與各國分享多達6,000萬劑阿斯利康疫苗，但未有透露哪些國家可獲分配阿斯利康疫苗。

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白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周一（26日）表示，美國目前正使用輝瑞（Pfizer）、Moderna、強生（Johnson & Johnson）3款新冠疫苗，再加上美國仍未正式授權使用阿斯利康（Astrazeneca）疫苗，所以未來數月内都無需用到阿斯利康疫苗。

普薩基宣布美國將與各國分享數千萬劑阿斯利康疫苗，食品及藥物管理局（FDA）將對疫苗進行品質鑑定。她更表示美國仍在制定疫苗分配計劃，但並無透露具體有哪些國家可獲得疫苗。

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美國有綫新聞網絡（CNN）引述官員指，如FDA對阿斯利康疫苗作緊急使用授權，美國在未來2個月内可與多國分享6,000萬劑。普薩基強調美國目前沒有任何劑量可供應（zero doses available），估計經FDA的品質鑑定後，其中1,000萬劑有望於未來數周内供應給各國，其餘5,000萬劑則有望於5月至6月供應。

美國目前剩餘數億劑的新冠疫苗儲備，根據美國疾控中心（CDC）截至周一的數據，美國近54%的成年人已最少接種一劑新冠疫苗。美國向墨西哥和加拿大借出部分新冠疫苗，但普薩基周一並無透露美國是借出還是贈送形式，向各國供應6,000萬劑阿斯利康疫苗。

責任編輯：鄭錦玲