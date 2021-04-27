【限聚令放寬】餐飲業「疫苗氣泡」四類營業要求　酒吧及卡拉OK有條件重開（附圖解說）

▲ 【限聚令放寬】周四起實施「疫苗氣泡」餐飲業疫苗接種要求分四類 酒吧及卡拉OK有條件重開（附圖解說）

港府按照「疫苗氣泡」放寬部分限聚令等防疫措施，食物及衞生局局長陳肇始公布疫苗氣泡的最新安排，於4月29日（周四）實行第一階段放寬。當中餐飲業疫苗氣泡防疫措施安排較複雜，港府設四大「ABCD」選項，C及D為新增選項，若員工已完成接種兩劑疫苗14天，餐飲處所可申請營業至凌晨2時；浴室、卡拉OK、酒吧等有條件可重開。若員工基於健康理由未能接種疫苗，需要填寫申報表，並每7日檢測，虛報需負刑責。

政府同時放寬群組聚集人數限制，包括婚禮、股東會、宗教禮儀，但參與者需完成接種疫苗。

按圖看疫苗氣泡下的最新防疫措施詳情

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【16：23】記者會結束

【16：17】食肆掃瞄客人的接種紀錄後，手機屏幕不會載有客人個人資料

【16：12】陳肇始指，每人都要行多步，希望有關不便是愈短暫愈好

【16：11】政府沒有授權食肆或酒吧去檢查客人身份證，但強烈建議顧客人不要這樣做，因執法人員有權檢查客人身份，若客人虛報，會發出定額罰款通知書，罰款500元

【16：10】接種疫苗是走出疫情的方法，若疫情反覆，餐飲業會造成很大影響，相信酒吧及餐廳業界也明白，接種疫苗雖會限制顧客人數，在起始階段要求顧客打針，也是可以接受

【16：07】食肆可使用圍板或廳，去劃分不同區域

【16：06】食環處人員會進行執法

【16：04】現時主流食肆做法是四人一枱，營業時間至晚上10時，即B類食肆。若食肆要晉升為C類食肆，即營業時間至晚上12時，放寬至六人一枱，所有員工必須要接種至少一劑疫苗，但所有顧客必須要使用安心出行

【16：04】接種疫苗只是其中一個保護措施，食肆設執枱專員，個人不進食時要戴口罩等措施必須繼續，人數上限及開放時間有限制，都是控制風險的手段

【16：01】陳肇始表示，無論市民或業界都希望在疫情穩定時回復生活正常，接種疫苗是最佳手段，最佳保護力當然是接種兩劑疫苗，但不同客人及員工接種第一劑疫苗後，一般都會接種第二劑疫苗

【15：57】過去兩周與餐飲業界進行溝通，疫苗氣泡的最終措施是業界及政府都能接受的

【15：55】陳肇始指，不希望看到餐飲業負責人裁撤未能接種疫苗的員工

【15：52】疫苗接種情況愈高，社會保障安全度也愈高，所以港人應該接種，不僅保護自己及家人，也是保護社會

【15：50】陳肇始指，所有放寬一定是逐步，政府會監察實際情況，而且本港疫苗供應充足，所以將疫苗接種與放寬防疫措施掛勾，完全可行

【15：48】全球有很多地方出現疫苗短缺，而且接種進度緩慢，香港疫苗接種已開放予16歲以上人士，而且疫苗供應充足，希望香港人珍惜

【15：46】對於市民有很多關注疫苗的疑問，例如疫苗與死亡的關係，政府會盡力提供更多資訊解說

【15：45】若更多人接種疫苗，保護屏障擴大，可逐步放寬防疫措施

【15：45】若擔心副作用而不接種疫苗，陳肇始建議可閱讀更多疫苗相關的資訊，強調政府提供的疫苗都是優質及安全

【15：43】各人身體狀況都需要醫生診斷，受控的慢性病不等於不能接種疫苗，接種疫苗是保護自己

【15：43】若全港接種疫苗比率上升，安全度更高，回復正常生活一定有條件，若每人行多一步，社會回復正常可更快發生

【15：40】陳肇始指，所有防疫措施放寬的前提是，香港疫情一定要穩定，所以放寬是逐步及有序，而且全球對疫苗相當渴求，香港對疫苗的存量及供應是充足的，市民有選擇，接種也是免費的

【15：38】現時一些表列處所，若顧客不遵守一些規例，如不載口罩，便違反了規例，因此顧客有必要向餐廳提供正確資料予餐飲業負責人

【15：36】由於D類食肆的宴會上限提升至100人，因此顧客必須要至少接種一劑疫苗，若不能接種，則需要提交有關醫生證明

【15：34】C類食肆沒有要求顧客接種疫苗，D類食肆的顧客必須至少接種一劑疫苗

【15：31】陳肇始重申，最基本是員工需要接種疫苗，不能接種疫苗人士需要填寫表格及有醫生證明

【15：29】已接種一劑或兩劑疫苗的客人二維碼，會以不同顏色區分；另有一個錯誤接種的顏色

【15：26】如何確認顧客有接種疫苗？已著手開設新應用程式，顧客需要主動向食肆提供已接種紀錄的二維碼（QR code）

【15：24】陳肇始指，大家應該適應一下新的防疫措施，政府也會檢視實施的實際情況，會繼續與業界溝通及商討，暫時沒有時間表何時實施第二階段的疫苗氣泡，會先留意第一階段的情況，才決定第二階段放寬範圍及何時實施

【15：20】旅行團方面，若前線人員無法接種疫苗，帶團前7天進行核酸檢測

【15：19】若參與者不能接種疫苗，除要申報表，則要提交醫生證明書及14天內的檢測陰性證明

【15：19】宗教活動，由處所通常容量的30%，提升至室內最多50%，室外則為100%

【15：19】文書舉行的商務會議，由20人提升至室內最多50人，室外則為100人

【15：19】婚禮20人，提升至室內最多50人，室外則最多100人

【15：18】放寬群組聚集人數限制，包括婚禮、股東會、宗教禮儀，參與者需完成接種疫苗

【15：16】考慮到業界已經停業一段長時間，可以疫苗氣泡作基礎，作有限度放寬，浴室、卡拉OK、酒吧等，若員工及訪客均接種一劑疫苗，並使用安心出行，可營業至凌晨兩點；酒吧每枱最多兩人；卡拉OK及派對房間，每房最多4人

【15：15】政府會對提供虛假聲明的員工作出檢控，員工需附上刑責

【15：13】若沒有下載安心出行、同時沒有16歲以上人士陪同的長者或16歲以下人士，可使用指定表格登記到訪資料

【15：11】員工若不能接種疫苗，每隔7天必須進行檢測，同時申報

【15：09】D類則是所有員工完成接種兩劑疫苗14天，可按處所部分範圍劃分為特定範圍D區，營業時間可延遲至凌晨兩點，八人一枱，宴會上限提升至100人，顧客必須至少完成接種一劑疫苗及使用安心出行

【15：09】C及D類為新增模式，所有員工至少完成接種一劑疫苗，營業時間12點，六人一枱，宴會上限20人，區域內所有顧客必須使用安心出行

【15：09】餐飲業方面，政府會為業界提供四大選項，A及B為現有模式，A類食肆沒有任何防疫措施，最多二人一枱；B類採取指定防疫措施，員工每兩周檢測，指定方式記錄客人情況，四人一枱，宴會上限20人，絕大部分食肆採用中

【15：08】政府放寬防疫措施時，會以疫情及接種疫苗作為考慮

【15：05】涉及N501Y變種病毒株，由於傳染度高，所以政府嚴陣以待，暫時未看到有擴散，241宗涉及N501Y變種病毒株輸入個案

【15：03】香港疫情穩定，第四波疫情仍然受控

【15：03】陳肇始：過去兩星期全球疫情仍然嚴峻，變種病毒株擴散至世界各地

張宇人指，不用安心出行食客填錯資料要負刑責【下一頁】

林鄭月娥指，過去兩星期政府與業界緊密溝通，希望能夠尋求最好方案，落實本周四（29日）開始進一步放寬營業處所，及讓酒吧等關閉多時的處所重新營業。

雖然港府早前疫苗氣泡建議提及有條件放寬食肆營運限制，餐飲股今日表現未受刺激，稻香控股 （00573） 午後未有升跌，大快活 （00052） 升0.9%，大家樂 （00341） 則跌0.8%。

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編輯：陳韻妍