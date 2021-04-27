▲ 【疫苗氣泡】餐飲界有四大選項、不能接種疫苗員工可申報及每周進行檢測 酒吧、卡拉OK有條件重開

現有限聚令等社交距離措施於周三晚屆滿，食物及衞生局局長陳肇始公布「疫苗氣泡」最新安排，餐飲業界提供四大ABCD選項，C及D為新增選項，若員工已完成接種兩劑疫苗14天，餐飲處所可申請營業至凌晨2時。若員工基於健康理由未能接種疫苗，需要填寫申報表，並每7日進行檢測。政府同時放寬群組聚集人數限制，包括婚禮、股東會、宗教禮儀，但參與者需完成接種疫苗。所有與疫苗氣泡的第一階段放寬於4月29日開始。

【15：36】由於D類食肆的宴會上限提升至100人，因此顧客必須要至少接種一劑疫苗，若不能接種，則需要提交有關醫生證明

【15：34】C類食肆沒有要求顧客接種疫苗，D類食肆的顧客必須至少接種一劑疫苗

【15：31】陳肇始重申，最基本是員工需要接種疫苗，不能接種疫苗人士需要填寫表格及有醫生證明

【15：29】已接種一劑或兩劑疫苗的客人二維碼，會以不同顏色區分；另有一個錯誤接種的顏色

【15：26】如何確認顧客有接種疫苗？已著手開設新應用程式，顧客需要主動向食肆提供已接種紀錄的二維碼（QR code）

【15：24】陳肇始指，大家應該適應一下新的防疫措施，政府也會檢視實施的實際情況，會繼續與業界溝通及商討，暫時沒有時間表何時實施第二階段的疫苗氣泡，會先留意第一階段的情況，才決定第二階段放寬範圍及何時實施

【15：20】旅行團方面，若前線人員無法接種疫苗，帶團前7天進行核酸檢測

【15：19】若參與者不能接種疫苗，除要申報表，則要提交醫生證明書及14天內的檢測陰性證明

【15：19】宗教活動，由處所通常容量的30%，提升至室內最多50%，宝外則為100%

【15：19】文書舉行的商務會議，由20人提升至室內最多50人，室外則為100人

【15：19】婚禮20人，提升至室內最多50人，室外則最多100人

【15：18】放寬群組聚集人數限制，包括婚禮、股東會、宗教禮儀，參與者需完成接種疫苗

【15：16】考慮到業界已經停業一段長時間，可以疫苗氣泡作基礎，作有限度放寬，浴室、卡拉OK、酒吧等，若員工及訪客均接種一劑疫苗，並使用安心出行，可營業至凌晨兩點；酒吧每枱最多兩人；卡拉OK及派對房間，每房最多4人

【15：15】政府會對提供虛假聲明的員工作出檢控，員工需附上刑責

【15：13】若沒有下載安心出行、同時沒有16歲以上人士陪同的長者或16歲以下人士，可使用指定表格登記到訪資料

【15：11】員工若不能接種疫苗，每隔7天必須進行檢測，同時申報

【15：09】D類則是所有員工完成接種兩劑疫苗14天，可按處所部分範圍劃分為特定範圍D區，營業時間可延遲至凌晨兩點，八人一枱，宴會上限提升至100人，顧客必須至少完成接種一劑疫苗及使用安心出行

【15：09】C及D類為新增模式，所有員工至少完成接種一劑疫苗，營業時間12點，六人一枱，宴會上限20人，區域內所有顧客必須使用安心出行

【15：09】餐飲業方面，政府會為業界提供四大選項，A及B為現有模式，A類食肆沒有任何防疫措施，最多二人一枱；B類採取指定防疫措施，員工每兩周檢測，指定方式記錄客人情況，四人一枱，宴會上限20人，絕大部分食肆採用中

【15：08】政府放寬防疫措施時，會以疫情及接種疫苗作為考慮

【15：05】涉及N501Y變種病毒株，由於傳染度高，所以政府嚴陣以待，暫時未看到有擴散，241宗涉及N501Y變種病毒株輸入個案

【15：03】香港疫情穩定，第四波疫情仍然受控

【15：03】陳肇始：過去兩星期全球疫情仍然嚴峻，變種病毒株擴散至世界各地

張宇人指，不用安心出行食客填錯資料要負刑責【下一頁】

林鄭月娥指，過去兩星期政府與業界緊密溝通，希望能夠尋求最好方案，落實本周四（29日）開始進一步放寬營業處所，及讓酒吧等關閉多時的處所重新營業。

雖然港府早前疫苗氣泡建議提及有條件放寬食肆營運限制，餐飲股今日表現未受刺激，稻香控股 （00573） 午後未有升跌，大快活 （00052） 升0.9%，大家樂 （00341） 則跌0.8%。

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編輯：陳韻妍