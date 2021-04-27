【疫苗氣泡】食衞局下午3時交代社交距離措施最新安排　酒吧有望重開、餐飲股無大起色

▲ 【疫苗氣泡】林鄭月娥：食衞局下午交代疫苗氣泡最新安排

現有限聚令等社交距離措施於周三晚屆滿，行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，未來會盡量避免一刀切管制社交距離措施，爭取讓各行各業及市民，可以逐步有序回復正常。港府最新公布，食物及衞生局局長陳肇始將於下午3時交代早前公布的「疫苗氣泡」最新安排。

張宇人指，不用安心出行食客填錯資料要負刑責【下一頁】

林鄭月娥指，過去兩星期政府與業界緊密溝通，希望能夠尋求最好方案，落實本周四（29日）開始進一步放寬營業處所，及讓酒吧等關閉多時的處所重新營業。

雖然港府早前疫苗氣泡建議提及有條件放寬食肆營運限制，餐飲股今日表現未受刺激，稻香控股 （00573） 午後未有升跌，大快活 （00052） 升0.9%，大家樂 （00341） 則跌0.8%。

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編輯：陳韻妍